زمان تشییع و تدفین بانوی نخبه پلیس «شهیده افتخاری» اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلام‌شده، مراسم وداع با پیکر شهیده نصرت افتخاری، شنبه ۱۸ مهرماه، در محدوده خیابان دانشگاه، شهرک بازی تا پیروزی و تجمعات مردمی زاهدان برگزار می‌شود.

مراسم تشییع و تدفین پیکر این شهیده، یکشنبه ۱۹ مهرماه، ساعت ۹ صبح از مسجد رضوی زاهدان، واقع در تقاطع خیابان‌های بهشتی و امام خمینی (ره)، به سمت گلزار شهدا برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم بزرگداشت شهیده دکتر افتخاری روز دوشنبه ۲۰ مهرماه، از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰ در مسجد الغدیر واقع در بلوار شهید مزاری زاهدان برگزار می‌شود.

از عموم مردم شهیدپرور زاهدان دعوت شده است با حضور در این مراسم‌ها، ضمن ادای احترام به مقام این شهیده، یاد و خاطره وی را گرامی بدارند.