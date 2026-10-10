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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۲

زمان تشییع و تدفین بانوی نخبه پلیس «شهیده افتخاری» اعلام شد

زمان تشییع و تدفین بانوی نخبه پلیس «شهیده افتخاری» اعلام شد

زاهدان- برنامه مراسم وداع، تشییع، تدفین و بزرگداشت شهیده دکتر افتخاری در زاهدان اعلام شد و مردم این شهر در سه روز متوالی با حضور در این آیین‌ها، یاد و خاطره این شهیده را گرامی می‌دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس برنامه اعلام‌شده، مراسم وداع با پیکر شهیده نصرت افتخاری، شنبه ۱۸ مهرماه، در محدوده خیابان دانشگاه، شهرک بازی تا پیروزی و تجمعات مردمی زاهدان برگزار می‌شود.

مراسم تشییع و تدفین پیکر این شهیده، یکشنبه ۱۹ مهرماه، ساعت ۹ صبح از مسجد رضوی زاهدان، واقع در تقاطع خیابان‌های بهشتی و امام خمینی (ره)، به سمت گلزار شهدا برگزار خواهد شد.

همچنین مراسم بزرگداشت شهیده دکتر افتخاری روز دوشنبه ۲۰ مهرماه، از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۵:۳۰ در مسجد الغدیر واقع در بلوار شهید مزاری زاهدان برگزار می‌شود.

از عموم مردم شهیدپرور زاهدان دعوت شده است با حضور در این مراسم‌ها، ضمن ادای احترام به مقام این شهیده، یاد و خاطره وی را گرامی بدارند.

کد مطلب 6973424

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    نظرات

    • زهره IR ۱۴:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      51 6
      پاسخ
      روح والایش با بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها محشور باد🌸🍃
    • IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      46 5
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۱۹:۱۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      6 1
      پاسخ
      روحش شاد
    • IR ۲۰:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      7 1
      پاسخ
      روحش شاد یادشان گرامی
    • طاهره IR ۲۲:۰۱ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۸
      4 1
      پاسخ
      روح پاکش با اهل بیت مانوس باشه
    • مهدی IR ۰۵:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      4 1
      پاسخ
      روح شهیده بزرگوار شاد و در جوار حضرت صدیقه زهرا و همنشین ایشان باشند مرگ بر آمریکا و اسرائیل و سگای هار داخلیش
    • معصومه ولی زاده IR ۰۶:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      5 1
      پاسخ
      خدایا شکرت در کشوری زندگی میکنم که خونهای پاکی برای حراست این سرزمین مقدس ریخته میشود...ولی این خونها مسئولیت مارو بیشتر میکنه ...شهیده عزیز روحت با بی بی ۲ عالم محشور باشه سلام ماروبرسان
    • IR ۰۸:۱۸ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      3 0
      پاسخ
      تبارک الله احسن الخالقین
    • IR ۰۹:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۹
      1 1
      پاسخ
      روحشان شاد و یادشان گرامی مدیون شهدا هستیم در هر دو دنیا

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