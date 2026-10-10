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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

۵ هزار قلم کالای بهداشتی قاچاق در کرمانشاه کشف شد

۵ هزار قلم کالای بهداشتی قاچاق در کرمانشاه کشف شد

کرمانشاه- سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه از کشف ۵ هزار قلم کالای بهداشتی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در بازرسی از یک انبار خبر داد.

سرهنگ حمزه احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی دریافت گزارشی مبنی بر نگهداری مقادیری کالای بهداشتی قاچاق در یک انبار در شهر کرمانشاه، بررسی موضوع در دستور کار مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، انبار مورد نظر را شناسایی کردند و با هماهنگی مراجع قضائی، بازرسی‌های لازم را از محل انجام دادند.

سرپرست پلیس امنیت اقتصادی استان کرمانشاه تصریح کرد: در جریان این بازرسی، ۵ هزار قلم کالای بهداشتی قاچاق به ارزش ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

احمدی در پایان از تشکیل پرونده‌ای در این زمینه خبر داد و گفت: پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی و طی مراحل قانونی در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6973731

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