به گزارش خبرنگار مهر، سید حمیدرضا قافله‌باشی بعد از ظهر شنبه در نشست کمیته جوانی جمعیت دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به ابعاد مختلف مسئله جمعیت اظهار کرد: تحولات جمعیتی از موضوعات پیچیده و چندعاملی است و نمی‌توان با اقدامات محدود یا مقطعی به نتایج مؤثر در این حوزه دست یافت؛ ازاین‌رو، برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی میان بخش‌های مختلف برای پیشبرد سیاست‌های جوانی جمعیت ضرورت دارد.

وی با بیان اینکه موضوع جمعیت با مسائل اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پیوند خورده است، افزود: برای دستیابی به اهداف جمعیتی باید ضمن شناسایی دقیق چالش‌ها، راهکارهای متناسب با شرایط جامعه تدوین و اجرای آن‌ها به‌صورت مستمر پیگیری شود. در این مسیر، تعامل دستگاه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های تخصصی هر بخش می‌تواند به افزایش اثربخشی برنامه‌ها کمک کند.

سالمندی جمعیت نیازمند برنامه‌ریزی آینده‌نگرانه است

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با تأکید بر ضرورت توجه به پیامدهای سالمندی جمعیت گفت: تغییر ساختار خانواده و افزایش جمعیت سالمند، موضوعی است که باید در برنامه‌ریزی‌های جمعیتی مورد توجه قرار گیرد. به‌ویژه در خانواده‌های تک‌فرزندی، توجه به شرایط سالمندان و نیازهای حمایتی آنان اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

قافله‌باشی ادامه داد: مواجهه با تحولات جمعیتی نیازمند نگاه بلندمدت است و تصمیم‌گیری‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که علاوه بر توجه به شرایط امروز، نیازهای سال‌های آینده جامعه نیز در نظر گرفته شود. بررسی روندهای جمعیتی و شناخت پیامدهای آن می‌تواند به تدوین برنامه‌های دقیق‌تر و متناسب با نیازهای خانواده‌ها و جامعه منجر شود.

وی تأکید کرد: برنامه‌های جوانی جمعیت زمانی می‌توانند اثربخش باشند که در کنار اقدامات اجرایی، ابعاد اجتماعی و فرهنگی این موضوع نیز مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌های مختلف در چارچوب مسئولیت‌های خود برای تحقق اهداف تعیین‌شده همکاری کنند.

دانشگاه علوم پزشکی باید نقش هماهنگ‌کننده را تقویت کند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین با اشاره به مسئولیت این دانشگاه در حوزه جوانی جمعیت اظهار کرد: دانشگاه به‌عنوان دبیرخانه ستاد جوانی جمعیت باید از ظرفیت‌های تخصصی و اجرایی خود برای پیگیری برنامه‌ها استفاده کند و با تعامل مستمر با دستگاه‌های مرتبط، زمینه اجرای مؤثرتر مأموریت‌های محوله را فراهم آورد.

قافله‌باشی افزود: تعیین اهداف مشخص، تقسیم مسئولیت‌ها، پیگیری مستمر اقدامات و ارزیابی نتایج، از جمله الزامات اجرای برنامه‌های جمعیتی است. همچنین لازم است همکاری میان مجموعه‌های مرتبط به‌صورت هدفمند دنبال شود تا اقدامات انجام‌شده از پراکندگی خارج شده و در مسیر اهداف مشترک قرار گیرد.

وی با تأکید بر اهمیت استفاده از ظرفیت کارشناسان و فعالان حوزه جمعیت خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از دیدگاه‌های تخصصی و تبادل تجربه میان دستگاه‌ها می‌تواند به شناسایی موانع اجرایی و ارائه راهکارهای عملی برای بهبود روند اجرای برنامه‌های جوانی جمعیت کمک کند.

فرهنگ‌سازی و رسانه؛ بخشی از راهبرد جوانی جمعیت

رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین فرهنگ‌سازی و فعالیت رسانه‌ای را از محورهای مهم مواجهه با چالش‌های جمعیتی دانست و گفت: آگاهی‌بخشی عمومی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در تبیین اهمیت جوانی جمعیت نقش مؤثری دارد و می‌تواند زمینه مشارکت بیشتر خانواده‌ها و بخش‌های مختلف جامعه را فراهم کند.

قافله‌باشی افزود: اطلاع‌رسانی در این حوزه باید با شناخت دقیق مسائل جمعیتی و نیازهای جامعه انجام شود. رسانه‌ها می‌توانند با ارائه اطلاعات روشن، گفت‌وگو با کارشناسان و تبیین ابعاد مختلف تحولات جمعیتی، به افزایش آگاهی عمومی و شکل‌گیری گفت‌وگوی اجتماعی درباره این موضوع کمک کنند.

وی در پایان بر ضرورت استمرار برنامه‌های فرهنگی و رسانه‌ای در کنار اقدامات اجرایی تأکید کرد و یادآور شد: پیشبرد برنامه‌های جوانی جمعیت به مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ نیاز دارد و تحقق اهداف این حوزه، مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، تعامل بین‌بخشی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف جامعه است.