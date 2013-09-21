استقبال گسترده شهروندان دیلمی از نمایشگاه پاییزه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین همت زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نمایشگاه همزمان با سراسر کشور از 23 شهریور تا اول مهر به مدت 10 روز با هدف تامین مایحتاج ضروری مردم و ثبات و آرامش نسبی در بازار برپا شده است.

وی بیان داشت: علاوه بر نوشت افزار و لوازم التحریر اقلام پروتئینی نظیر مرغ منجمد و تخم مرغ سهمیه تنظیم بازار و سایر گروه کالایی نظیر برنج، شکر، روغن، خواروبار و اقلام بهداشتی از جمله اقلام یارانه ای است که با قیمت 5 الی 20 درصد زیر قیمت بازار دراین نمایشگاه در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در این نمایشگاه که شامل 16 غرفه می باشد اقلام مورد نیاز دانش آموزان مثل کیف و کفش، مانتو و شلوار، نوشت افزار و هم چنین کالاهای ضروری خانوار ها توزیع می شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت دیلم یادآور شد: از جمله این غرفه ها می توان به غرفه توزیع نوشت افزار،خواروبار، برنج و شکر، روغن ومواد غذایی، کیف و کفش و هم چنین غرفه های تولیدی پوشاک اشاره کرد.

وی گفت: دراین نمایشگاه محصولات رژیمی و غذایی ویژه بیماران دیابتی زیرنظر کارشناس تغذیه در غرفه ای جداگانه توزیع می شود که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

همت زده افزود: این نمایشگاه با همکاری فرمانداری،اداره صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی، شهرداری، شورای شهر، آموزش و پرورش برپا شده است.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه ویژه بازگشایی مدارس در محل سالن اجتماعات دبیرستان صدف از ساعت 17عصر تا 23 آماده بازدید شهروندان دیلمی است.