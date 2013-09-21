  1. استانها
  2. بوشهر
۳۰ شهریور ۱۳۹۲، ۱۷:۳۴

همت‌زاده خبر داد:

استقبال گسترده شهروندان دیلمی از نمایشگاه پاییزه

استقبال گسترده شهروندان دیلمی از نمایشگاه پاییزه

دیلم- خبرگزاری مهر: رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دیلم گفت: برپایی نمایشگاه پاییزه با استقبال گسترده شهروندان دیلمی روبرو شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین همت زاده ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این نمایشگاه همزمان با سراسر کشور از 23 شهریور تا اول مهر به مدت 10 روز با هدف تامین مایحتاج ضروری مردم و ثبات و آرامش نسبی در بازار برپا شده است.

وی بیان داشت: علاوه بر نوشت افزار و لوازم التحریر اقلام پروتئینی نظیر مرغ منجمد و تخم مرغ سهمیه تنظیم بازار و سایر گروه کالایی نظیر برنج، شکر، روغن، خواروبار و اقلام بهداشتی از جمله اقلام یارانه ای است که با قیمت 5 الی 20 درصد زیر قیمت بازار دراین نمایشگاه در اختیار مردم قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در این نمایشگاه که شامل 16 غرفه می باشد اقلام مورد نیاز دانش آموزان مثل کیف و کفش، مانتو و شلوار، نوشت افزار و هم چنین کالاهای ضروری خانوار ها توزیع می شود.

رییس اداره صنعت، معدن و تجارت دیلم یادآور شد: از جمله این غرفه ها می توان به غرفه توزیع نوشت افزار،خواروبار، برنج و شکر، روغن ومواد غذایی، کیف و کفش و هم چنین غرفه های تولیدی پوشاک اشاره کرد.

وی گفت: دراین نمایشگاه محصولات رژیمی و غذایی ویژه بیماران دیابتی زیرنظر کارشناس تغذیه در غرفه ای جداگانه توزیع می شود که مورد استقبال بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

همت زده افزود: این نمایشگاه با همکاری فرمانداری،اداره صنعت، معدن و تجارت، مجمع امور صنفی، شهرداری، شورای شهر، آموزش و پرورش برپا شده است.

وی خاطرنشان کرد: این نمایشگاه ویژه بازگشایی مدارس در محل سالن اجتماعات دبیرستان صدف از ساعت 17عصر تا 23 آماده بازدید شهروندان دیلمی است.

کد مطلب 2139882

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها