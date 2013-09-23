گاز تهران قهرمان رقابت های لیگ برتر تنیس بانوان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دور برگشت رقابت های لیگ برتر تنیس بانوان با حضور تیم های گاز تهران، البرز گاز کیش، شهرداری ارومیه، دانژه شیراز، صبا طب شیراز، هیئت تنیس خراسان رضوی و امیر آمل از ۲۴ شهریور ماه به میزبانی هیئت تنیس آذربایجان غربی آغاز شد و تنیسورها به مدت یک هفته با یکدیگر به رقابت پرداختند.

در آخرین روز این رقابت ها تیم های شهرداری ارومیه و امیر آمل موفق شدند با نتیجه مشابه ۳ بر صفر از سد تیم های هیئت تنیس خراسان رضوی و صبا طب شیراز عبور کنند و دیدار حساس تیم های البرز گاز کیش و گاز تهران نیز برای تصاحب عنوان قهرمانی با پیروزی ۲ بر یک البرز گاز به پایان رسید تا جام قهرمانی به نماینده کیش برسد اما در مجموع امتیازات به دست آمده در دور رفت و برگشت این رقابت ها تیم گاز تهران صاحب جام قهرمانی شد .

گاز تهران - البرز گاز کیش

انفرادی اول: غزاله ترکمن- الهه ارجمندی ( ۳-۶ و ۱-۶ غزاله ترکمن از تیم گاز تهران)

انفرادی دوم: غزل پاک باطن- صدف صادق وزیری ( ۳-۶ و ۳-۶ صدف صادق وزیری از تیم البرز گاز کیش)

۲ نفره: ترکمن – پاک باطن و اخوان - صادق وزیری( ۴-۶ ، ۲-۶ و ۶-۷ اخوان – صادق وزیری از تیم البرز گاز کیش)

شهرداری ارومیه - هیئت تنیس خراسان رضوی

انفرادی اول: سحر نجعی- ساقی زعفرانیه ( ۰-۶ و ۰-۶ نجعی از تیم شهرداری ارومیه)

انفرادی دوم: آرزو یولقونی- آزاده رحیم زاده ( ۲-۶ و ۰-۶ یولقونی از تیم شهرداری ارومیه)

۲ نفره: نجعی- یولقونی و زعفرانیه – طاهری ( ۲-۶ و ۲-۶ نجعی- یولقونیاز تیم شهرداری ارومیه)

امیر آمل- صبا طب شیراز

انفرادی اول: ماریا تیموری- ستاره توتونچی ( ۱-۶ و ۱-۶ ماریا تیموری از تیم امیر آمل)

انفرادی دوم: هنگامه عزیزی- سحر توتونچی( ۱-۶ و ۱-۶ هنگامه عزیزیاز تیم امیر آمل)

۲ نفره : تیموری – عزیزی و توتونچی – توتونچی ( ۱-۶ و ۰-۶ تیموری – عزیزی از تیم امیر آمل)

به این ترتیب و با پایان این رقابت ها تیم های البرز گاز کیش، شهرداری ارومیه و گاز تهران در جایگاه اول تا سوم ایستادند اما در مجموع امتیازات بدست آمده در دور رفت و برگشت این رقابت ها تیم های گاز تهران، البرز گاز کیش و شهرداری اومیه عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند تا پرونده این دوره از پیگارها با قهرمانی گاز تهران بسته شود. سرداوری دور برگشت این مسابقات بر عهده سحر حاج میرزایی بود و نسیم شفیعی، ثمر جوانکار ، پری رخ احمدی و گیتی ایران تاج نیز به عنوان داور به امر قضاوت پرداختند.