هلاکت دهها تروریست القاعده در مناطق مختلف / انهدام چندین خودرو حامل سلاح و کشف دو تونل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا) نیروهای ارتش سوریه دهها نفر از تروریست های القاعده از جمله سرکردگان گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام را به هلاکت رساندند.

یگانهایی از ارتش سوریه طی عملیات هایی در مناطق مختلف، دهها تروریست القاعده از جمله برخی سرکردگان گروه موسوم به دولت اسلامی عراق و شام را به هلاکت رساندند و چندین سکوی پرتاب موشک و توپ ضد هوایی و انبار سلاح و خودروهای مجهز به تیربار سنگین متعلق به آنها را منهدم کردند.

همچنین نیروهای ارتش توانستند تلاش گروه های تروریستی برای حمله به مردم در محله های امن حلب را خنثی کنند. همچنین تروریست هایی که سوار یک خودرو در دریاچه الرستن در استان حمص بودند در عملیات نیروهای ارتش کشته شدند.

منابع سوری از پیشروی گسترده نیروهای ارتش در عملیات پیگرد تروریستها در محور بیمارستان تشرین و ساختمان التربویه در برزه دمشق و کشته شدن شماری از آنها و انهدام یک خمپاره انداز خبر دادند.

همچنین در درگیری نیروهای ارتش با یک گروه تروریستی در جنوب اداره برق و شرق میدان المناشر جوبر، شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند و در نزدیکی مسجد صلاح الدین، یک خودرو حامل سلاح و مهمات تروریستها منهدم شد و در حرستا هم اعضای یک گروه تروریستی به هلاکت رسیدند.

در غوطه شرقی، یک خودرو حامل سلاح و مهمات منهدم شد و در مزارع دیرسلمان و شبعا و الدلبه، شمار زیادی از تروریستهای مسلح به هلاکت رسیدند.

منابع سوری همچنین کشف دو تونل در منطقه العلالی و الفصول الاربعه که طول هر کدام 25 متر است و تروریستها در انبار کردن سلاح و مهمات استفاده می کردند، هلاکت شماری از تروریستها در اطراف هتل سفیر معلولا و مزارع ریما و راس العین در منطقه یبرود خبر دادند.

انهدام مخفیگاه های تروریستهای وابسته به جبهه النصره در منطقه عدرا و کشته و زخمی شدن تمام تروریستها، انهدام چند خودرو حامل سلاح و مهمات و هلاکت شمار زیادی از تروریستها در منطقه یبرود، در برخی مناطق حلب هم چندین خودرو حامل سلاح تروریستها منهدم شد و برخی از سرکردگان گروه تروریستی موسوم به دولت اسلامی عراق و شام وابسته به القاعده به هلاکت رسیدند.

انهدام چند مقر تروریستها و سکوهای پرتاب موشک و خمپاره انداز و چند خودرو حامل سلاح در روستاهای کویرس، الجدیده و رسم العبود و درگیری نیروهای ارتش با تروریستها در مقلع بنی جنید و انهدام یک انبار سلاح و مهمات در شمال اردوگاه النیرب و هلاکت تمام تروریستهایی که در این مکان مستقر بودند .



هلاکت 13 تروریست در عملیات نیروهای ارتش و انهدام شش خودرو تروریستها در نزدیکی استخر سربیان، انهدام شش خودرو مجهز به تیربار سنگین در روستای الطیبه در حمص و هلاکت دهها تروریست النصره، انهدام مقرهای تروریستها در برخی روستاهای ادلب، انهدام مقادیر زیادی سلاح سنگین و مهمات در دیرالزور، کشته شدن شماری از تروریستهایی که در یک مدرسه در منطقه ابیض الحسکه مخفی شده بودند و کشته شدن یک زن و شوهر و زخمی شدن دختر آنها بر اثر انفجار بمبی که تروریستها در خودرو آنها در روستای الفلاح الحسکه جاسازی کرده بودند از دیگر تحولات مربوط به سوریه است.

