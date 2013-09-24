دفن زباله افتخار نیست/ تفکیک زباله از مبدا انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه با حضور دست اندرکاران جمع آورزی زباله و نظارت برآن جلسه ستاد ساماندهی نخاله های ساختمانی برگزار شد و این موضوع مهم خدمات شهری مورد بررسی قرار گرفت.

حسن قهرمانی مطلق در این جلسه عنوان کرد: در زمینه جمع آوری زباله باید کار فرهنگی بیشتری انجام شودکه تاثیرات زیادی در جامعه نیز خواهد داشت.

وی ادامه داد: برخی از کامیون دارن به جای ریختن زباله در سایت ، آن را به محل‌هایی دیگر می‌برند.

کار عملیاتی تفکیک زباله از مبدا انجام شود

فرماندار همدان با بیان اینکه کار عملیاتی تفکیک زباله از مبدا انجام شود بر لزوم بازیافت زباله در همدان اشاره کرد و گفت: می‌توان از زباله نیز درآمدزایی کرد.

قهرمانی با بیان اینکه ایجاد مرکز بازیافت برنامه ریزی لازم دارد و باید دست اندر کاران همت بیشتری برای این کار داشته باشند ادامه داد: هر چه زودتر باید محل فعلی دفن زباله در همدان جا به جا شود چرا که مسافرانی که از طریق هوایی وارد همدان می‌شوند در این منطقه شاهد چهره زیبایی نیستند.

فرماندار همدان با بیان اینکه ساماندهی کامیون‌های حمل نخاله کار سختی نیست، عنوان کرد: با این وضعیت اقتصادی جامعه در حال حاضر ساماندهی 400 نان خشکی جای سوال بسیاری دارد.

افتخار نیست که باز هم در همدان زباله دفن می‌کنیم

فرماندار همدان بیان داشت: با توجه به قانون 192 توسعه مبنی بر اینکه در شهرهای بالای 20 هزار نفر نباید زباله دفن شود، این افتخار نیست که باز هم در همدان می‌گوییم زباله دفن می‌کنیم.

معاون خدمات شهري شهرداري همدان نیز با بیان اینکه 9 چاه استحصال گاز در مرکز بازیافت همدان ایجاد شده افزود: 80 سطل جمع آوری زباله‌های خشک نیز خریداری شده است.

احمد جعفرپور با اشاره به طرح بهسازی جمع آوری زباله، افزود: در حالی که در سال های گذشته تنها هشت دستگاه پرس زباله در این معاونت وجود داشت اکنون 48 دستگاه خریداری و مورد استفاده قرار می‌گیرد.

معاون خدمات شهري شهرداري همدان افزود: جمع آوری زباله در همدان به صورت مکانیزه است و زباله ها به ایستگاه دفن بهسازی شده انتقال می یابد.

ساخت کارخانه تفکیک زباله نیز در دست اقدام است

جعفر پور با اشاره به اینکه دستور ساخت کارخانه کود عالی را در مرکز بازیافت زباله داریم، افزود: ساخت کارخانه تفکیک زباله نیز در دست اقدام است.

وی اذعان داشت: به دنبال احداث ایستگاه جدید دفن زباله هستیم که می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و جلو گیری از آلودگی محیط زیست را در بر دارد.

معاون خدمات شهري شهرداري همدان با اشاره به اینکه از سال 65 تا 87 در 220 هکتار از زمین‌های سایت زباله دفن شده، گفت: اما از سال 87 تا کنون تنها در هفت هکتار دفن زباله داشتیم که از مزیت ارتفاع زباله استفاده کردیم.

جعفر پور افزود: در حال گفتگو با دو شرکت برای ایجاد سایت جدید هستیم.

وی با اشاره به اینکه در شهر همدان 320 تن در روز زباله خانگی تولید می‌شود، عنوان کرد: همه چاهای اطراف سایت مورد آزمایش نفوذ پس آب‌ها قرار گرفته است.

معاون خدمات شهري شهرداري همدان افزود: در مدت 30 سال گذشته وضعیت زمین سایت مشخص نبود که بالاخره اقدام به دادن اجاره آن و خرید زمین کردیم.

جعفر پور با اشاره به اینکه در حال حاضر با محدودیت دفن زباله در سایت مواجه هستیم، افزود: به دلیل بیشتر شدن پروازهای فرودگاه همدان، وجود این سایت چهره نازیبایی به نمایش می‌گذارد.

وی ادامه داد: در طرح جامع مکانیزه کردن سیستم حمل زباله در نظر گرفته شده است.

معاون خدمات شهري شهرداري همدان با اشاره به اینکه سکو های حال حاضر تخلیه زباله بازسازی شده است، گفت: ساخت سکوها با امکانات بهداشتی بیشتر هزینه بر خواهد بود.

جعفرپور افزود: آموزش خانواده‌های مورد توجه قرار گرفته و بیش از 6 هزار 900 خانواده مورد آموزش چهره به چهره قرار گرفتند.

وی ادامه داد: مطالعات انجام استحصال گاز از مرکز زباله صورت گرفته که به تایید سازمان انرژی‌های نو نیز قرار گرفته است.

معاون خدمات شهري شهرداري همدان با اشاره به اینکه استحصال گاز از این مجموعه باید توسط بخش خصوصی انجام شود، بیان داشت: با استحصال گاز می‌توان خطرات احتمالی را در سایت کاهش داد و این مجموعه آماده بهره برداری است.

جعفر پور اذعان داشت: در صدد رفع مشکل دسترسی به همه نقاط سایت هستیم که با اعتبارات مصوب شده به زودی این مشکل نیز رفع می‌شود.

زباله‌ها توسط دستگاهای مکانیزه به این مکان آورده می‌شوند

وی با اشاره به اینکه تعدادی از افراد متخلف در ریختن نخاله ساختمانی در خارج از سایت دفن به مراجع قضایی معرفی شده‌اند، عنوان کرد: زباله‌ها توسط دستگاهای مکانیزه به این مکان آورده می‌شوند.

معاون خدمات شهري شهرداري همدان اذعان داشت: باید در مردم انگیزه برای تکفکیک زباله ایجاد کرد.

جعفر پور با تاکید بر لزوم جمع آورزی زباله‌های بیمارستانی، با بیان اینکه اقدامات ضروری وعملی در این بخش باید انجام شود، اذعان داشت: زباله‌های شهر همدان سه برابر ملایر است.

کارشناس سازمان محیط زیست استان همدان در این شورا گفت: مدیریت پسماند در بخش صنعت نیز مورد توجه قرار گیرد.

علی اسدی با اشاره به اینکه بر اساس رسالت خود از محل فعلی دفن زباله‌ها ها بازید های مستمر صورت می‌گیرد، عنوان کرد: پنج شکایات از عدم رعایت مسائل محیط زیست در حمل زباله به این سازمان رسیده که مورد بررسی قرار گرفته و اولویتبندی شده است.

وی اذعان داشت: از هفت هزار وانت برای ریختن نخاله‌های ساختمانی در سایت ثبت نام شده و درآینده نزدیک از کامیون داران نیز ثبت نام خواهد شد.

کارشناس سازمان محیط زیست استان همدان با اشاره به اینکه توافقاتی برای حمل زباله بیمارستان آتیه انجام شده است، افزود: در زمینه مدیریت شیرابه زباله‌ها در حال حاضر برروی زباله‌های تازه انجام می‌شود که امیدواریم تصفیه خانه شیرابه در همدان راه اندازی شود.

اسدی افزود: 11 بیمارستان در سطح همدان وجود دارد که از این تعداد زباله های هشت بیمارستان بر اساس روند مشخصی به زباله‌های عادی تبدیل شده و به محل دفن پسماند منتقل می‌شود.

وی عنوان کرد: در بیمارستان آتیه نیز تیمی برای تفکیک زباله‌های بیمارستانی تشکیل شده است.

رئيس پليس راهور شهرستان همدان در این شورای گفت: 326 مورد مجوز انتقال نخاله های ساختمانی در 66 ماه اخیر صادر شده است.

سرهنگ علی فکری افزود: 32 هزار 600 سفر در شش ماهه اخیر در شهر همدان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه مجوز 18 حفاری در 66 ماه اخیر صادر شده استف افزود: هفت هزار 582 مورد کامیون در این مدت مورد اعمال قانون قرار گرفته و از 30 تا 400 هزار تومان جریمه شده‌اند.

رئيس پليس راهور شهرستان همدان اذعان داشت: 42 کامیون توقیف شده‌اند که از این میزان 32 مورد فاقد پلاک بودند.

وی ادامه داد: 12 مورد از میزان خلافی‌ها به بیش از یک میلیون تومان رسید و یک نفر نیز از رانندگی محروم شدند.

رئيس پليس راهور شهرستان همدان در پایان سخنانش با اشاره به اینکه 26 نفر نیز به دادگاه اعزام شده‌اند، در پایان عنوان کرد: برای صدور مجوز تخریب ساختمان باید پلاک‌های خودروهای حمل کننده زباله مشخص شود.