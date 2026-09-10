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۱۹ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۴۴

مسابقات ورزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر برگزار شد

مسابقات ورزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - مسابقات ورزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر به مناسبت هفته دولت با معرفی تیم‌های برتر رشته‌های مختلف به کار خود پایان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زاهدی‌فرد عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسابقات ورزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر با هدف گرامیداشت هفته دولت و ایجاد نشاط و شادابی میان کارکنان برگزار شد.

رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان بوشهرافزود: این رقابت‌ها در رشته‌های دارت، آمادگی جسمانی، فوتسال و داژبال و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد و کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان در فضایی رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند.

معرفی برترین‌های رقابت‌ها

زاهدی فرد بیان کرد: در مسابقات دارت بخش آقایان، تیم جهاد کشاورزی عنوان نخست را کسب کرد، اداره راه و شهرسازی دوم شد و شرکت نفت در جایگاه سوم قرار گرفت.

وی گفت: در بخش بانوان این رشته نیز اداره دارایی به مقام اول رسید و شرکت گاز و نیروگاه اتمی به ترتیب دوم و سوم شدند.

رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان بیان کرد: در مسابقات داژبال، امور مالیاتی عنوان قهرمانی را به دست آورد و تیم‌های اداره ورزش و جوانان و دانشگاه فرهنگیان به ترتیب در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند.

وی اضافه کرد: در رقابت‌های آمادگی جسمانی بانوان، تیم دانشگاه علوم پزشکی قهرمان شد، اداره ورزش و جوانان در جایگاه دوم قرار گرفت و دادگستری مقام سوم را کسب کرد.

وی بیان کرد: در بخش آقایان آمادگی جسمانی نیز نیروگاه اتمی عنوان نخست را به خود اختصاص داد و تیم‌های آتش‌نشانی و پخش و پالایش به ترتیب دوم و سوم شدند.

مسابقات ورزشی کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر برگزار شد


قهرمانی نیروگاه اتمی در فوتسال

رئیس هیأت ورزش‌های همگانی استان یادآور شد: در مسابقات فوتسال کارکنان دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر، تیم نیروگاه اتمی با عملکرد موفق خود عنوان قهرمانی را کسب کرد و جام نخست این رقابت‌ها را به خانه برد.

وی گفت: تیم اداره بنادر و دریانوردی در جایگاه دوم ایستاد و شرکت نفت نیز مقام سوم این مسابقات را به دست آورد.

وی یادآور شد: مراسم اختتامیه این رقابت‌ها با حضور موسی کشتکار مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، یلدا عبدالله‌زاده نایب‌رئیس هیأت، سیدسجاد محسنی دبیر هیأت و جمعی از مسئولان، پیشکسوتان و فعالان ورزشی استان برگزار شد.

وی گفت: برگزاری این مسابقات در کنار ایجاد فضای رقابتی میان کارکنان دستگاه‌های اجرایی، با هدف ترویج فرهنگ ورزش، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت روحیه همکاری و پویایی در محیط‌های اداری استان بوشهر انجام شد.

کد مطلب 6943277

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