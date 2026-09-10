به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین زاهدیفرد عصر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مسابقات ورزشی کارکنان دستگاههای اجرایی استان بوشهر با هدف گرامیداشت هفته دولت و ایجاد نشاط و شادابی میان کارکنان برگزار شد.
رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان بوشهرافزود: این رقابتها در رشتههای دارت، آمادگی جسمانی، فوتسال و داژبال و در دو بخش آقایان و بانوان برگزار شد و کارکنان دستگاههای اجرایی استان در فضایی رقابتی به مصاف یکدیگر رفتند.
معرفی برترینهای رقابتها
زاهدی فرد بیان کرد: در مسابقات دارت بخش آقایان، تیم جهاد کشاورزی عنوان نخست را کسب کرد، اداره راه و شهرسازی دوم شد و شرکت نفت در جایگاه سوم قرار گرفت.
وی گفت: در بخش بانوان این رشته نیز اداره دارایی به مقام اول رسید و شرکت گاز و نیروگاه اتمی به ترتیب دوم و سوم شدند.
رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان بیان کرد: در مسابقات داژبال، امور مالیاتی عنوان قهرمانی را به دست آورد و تیمهای اداره ورزش و جوانان و دانشگاه فرهنگیان به ترتیب در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
وی اضافه کرد: در رقابتهای آمادگی جسمانی بانوان، تیم دانشگاه علوم پزشکی قهرمان شد، اداره ورزش و جوانان در جایگاه دوم قرار گرفت و دادگستری مقام سوم را کسب کرد.
وی بیان کرد: در بخش آقایان آمادگی جسمانی نیز نیروگاه اتمی عنوان نخست را به خود اختصاص داد و تیمهای آتشنشانی و پخش و پالایش به ترتیب دوم و سوم شدند.
قهرمانی نیروگاه اتمی در فوتسال
رئیس هیأت ورزشهای همگانی استان یادآور شد: در مسابقات فوتسال کارکنان دستگاههای اجرایی استان بوشهر، تیم نیروگاه اتمی با عملکرد موفق خود عنوان قهرمانی را کسب کرد و جام نخست این رقابتها را به خانه برد.
وی گفت: تیم اداره بنادر و دریانوردی در جایگاه دوم ایستاد و شرکت نفت نیز مقام سوم این مسابقات را به دست آورد.
وی یادآور شد: مراسم اختتامیه این رقابتها با حضور موسی کشتکار مدیرکل ورزش و جوانان استان بوشهر، یلدا عبداللهزاده نایبرئیس هیأت، سیدسجاد محسنی دبیر هیأت و جمعی از مسئولان، پیشکسوتان و فعالان ورزشی استان برگزار شد.
وی گفت: برگزاری این مسابقات در کنار ایجاد فضای رقابتی میان کارکنان دستگاههای اجرایی، با هدف ترویج فرهنگ ورزش، افزایش نشاط اجتماعی و تقویت روحیه همکاری و پویایی در محیطهای اداری استان بوشهر انجام شد.
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