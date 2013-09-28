به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، منابع دیپلماتیک سازمان ملل متحد اعلام کردند که کمیته 4 جانبه رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین را تحت فشار قرار خواهد داد تا در سال 2014 به توافقنامه صلح دست یابند.

منابع رژیم صهیونیستی به نقل از مقامات دیپلماتیک در نیویورک اعلام کردند که نمایندگان روسیه، آمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد با یکدیگر دیدار کردند و طرف های ذیربط را به تلاش برای موفقیت مذاکرات سازش میان رژیم اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین دعوت کردند.

مذاکرات سازش پس از توقف چند ساله در سپتامبر 2010 تاکنون چند ماه پیش در واشنگتن از سر گرفته شد. این مذاکرات که به دلیل توسعه شهرک ها در اراضی اشغالی فلسطین متوقف شده بود پس از از سرگیری چند دور با حضور نمایندگان اسرائیل و فلسطین برگزار شده است و طرفین بر ادامه مذاکرات به توافق رسیده اند.