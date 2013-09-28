به گزارش خبرنگار مهر، ذوب‌آهن طی هفته‌های گذشته نتایج چندان مناسبی کسب نکرده و بعد از پیروزی مقابل استقلال در هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، ‌دو شکست پیاپی را مقابل سپاهان و گسترش‌فولاد تبریز متحمل شده است.

مسئولان باشگاه اصفهانی امروز با لوکا بوناچیچ در محل باشگاه جلسه‌ای برگزار و در این جلسه مشکلات تیم اصفهانی را بررسی کردند.

در این جلسه لوکا بوناچیچ به دفتر آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن رفته و پیرامون اتفاقات اخیر و دلایل باخت‌های ذوب‌آهن با مدیرعامل ذوب‌آهن صحبت کرد.

بوناچیچ شب گذشته در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی به شدت نسبت به عملکرد بازیکنان تیم ذوب‌آهن انتقاد کرد و از اشتباهات فردی آنها انتقاد کرد.

گفته می‌شود خروجی این جلسه چیزی به جز تغییر در سرمربی تیم باشد زیرا مسئولان ذوب‌آهن اعلام کرده‌اند که تغییری در ترکیب کادر فنی ذوب‌آهن ایجاد نخواهد شد.

در حاشیه جلسه سرمربی ذوب‌آهن با مدیرعامل باشگاه، چند نفر از لیدرهای ذوب‌آهن با او درگیری لفظی اندکی پیدا کردند.