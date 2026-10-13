به گزارش خبرنگار مهر، پرونده یاسر آسانی و نحوه استفاده استقلال از این بازیکن، با وجود رد شکایت چند باشگاه در کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران همچنان مورد بررسی کنفدراسون فوتبال آسیاست.

سندی که پرسش‌های تازه‌ای ایجاد کرد

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این پرونده، نامه‌ای است که از سوی وکیل یاسر آسانی به باشگاه استقلال ارسال و منتشر شد. در این نامه، فسخ قرارداد به دلیل پرداخت نشدن مطالبات بازیکن مطرح شده بود؛ موضوعی که با توجه به حضور دوباره آسانی در تمرینات و مسابقات استقلال و اعلام این باشگاه مبنی بر برخورداری از قرارداد معتبر با این بازیکن، به یکی از محورهای اصلی اختلاف تبدیل شد.

انتشار این نامه به‌تنهایی پایان ماجرا نبود چرا که از یک سو نمایندگان حقوقی بازیکن بر اعلام فسخ قرارداد تأکید داشتند و از سوی دیگر، باشگاه استقلال اعلام کرد آسانی برای فصل جدید با این تیم قرارداد دارد و مشکلی برای استفاده از او وجود ندارد.

برای AFC مسئله اصلی این است که آیا نامه منتشرشده به فسخ معتبر قرارداد منجر شده یا اینکه این اقدام، با توجه به مقررات داخلی و وضعیت ثبت قرارداد در سازمان لیگ، از نظر مراجع فوتبال ایران فاقد آثار حقوقی مورد ادعا بوده است.

تناقضی که با اظهارات رئیس کمیته انضباطی برجسته شد

بخش دیگری از ابهام پرونده به اظهارات اخیر حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال، بازمی‌گردد. او در بخشی از مصاحبه تلویزیونی خود اعلام کرد که فسخی در قرارداد آسانی صورت نگرفته است؛ اظهارنظری که در کنار نامه منتشرشده از سوی وکیل این بازیکن، پرسش مهمی را ایجاد می‌کند.

اگر فسخ قرارداد اعلام شده، مبنای حقوقی نادیده گرفتن آن چه بوده است؟ آیا موضوع صرفاً به ثبت نشدن فسخ در سازمان لیگ مربوط می‌شود یا اینکه از نظر مراجع رسیدگی‌کننده، شرایط لازم برای معتبر شناخته شدن آن فراهم نبوده است؟

در همین چارچوب، زمان دقیق ارسال نامه، مهلت‌های اعلام‌شده به باشگاه، پاسخ استقلال و وضعیت ثبت قرارداد در سازمان لیگ، اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است و به جزئیات آن حالا دسترسی دارد و مورد بررسی قرار می دهد.

شکایت باشگاه‌ها از کمیته انضباطی تا پیگیری‌های استیناف

حضور آسانی در ترکیب استقلال در هفته‌های ابتدایی فصل، اعتراض چند باشگاه را به دنبال داشت. مس شهربابک، پرسپولیس، نساجی و سپاهان از جمله باشگاه‌هایی بودند که موضوع را از مسیر کمیته انضباطی پیگیری کردند و پرسپولیس و آلومینیوم اراک نیز در زمره معترضان به وضعیت قراردادی این بازیکن قرار گرفتند.

کمیته انضباطی پس از بررسی شکایت‌ها، استقلال و آسانی را از اتهام استفاده از بازیکن غیرمجاز تبرئه کرد. با این حال، اختلاف بر سر تفسیر نامه فسخ و اعتبار قرارداد بازیکن، با همین تصمیم پایان نیافت و موضوع به پیگیری‌های حقوقی بعدی کشیده شد.

در این میان، درباره وضعیت اعتراض‌ها در کمیته استیناف نیز باید میان پرونده‌های مختلف تفکیک قائل شد و همین موضوع نیز با انتشار خبری مبنی بر دست نگه داشتن آنها با توجه به ورود AFC به پرونده را به همراه داشته است.

نکته مهم این است که بررسی اعتبار قرارداد آسانی در مراجع داخلی و ارزیابی وضعیت او برای حضور در رقابت‌های تحت نظارت AFC، دو موضوع مرتبط اما از نظر مرجع رسیدگی و مقررات حاکم، قابل تفکیک هستند.

و ناگهان AFC

اطلاعات منتشرشده درباره پیگیری کنفدراسیون فوتبال آسیا نشان می‌دهد این نهاد پس از مطرح شدن شکایت باشگاه‌های ایرانی و ابهام درباره وضعیت قراردادی آسانی، از فدراسیون فوتبال ایران توضیح خواسته است. پاسخ اولیه فدراسیون، شامل توضیحاتی درباره رأی کمیته انضباطی و روند رسیدگی داخلی، ظاهراً برای پایان دادن به پرسش‌های AFC کافی نبوده و این کنفدراسیون خواستار دریافت مستندات بیشتری شده است.

اقرارنامه استقلال و حساسیت بیشتر پرونده

خبرنگار مهر بر اساس اطلاعات دریافتی از یک منبع آگاه در کنفدراسیون فوتبال آسیا خبر از ابعاد رسانه ای پرونده آسانی می دهد که از قرار معلوم با توجه به برخی نکات مطرح‌شده در رسانه‌ها و وجود اقرارنامه‌ای منتسب به باشگاه استقلال در میان مستندات مورد اشاره، حساسیت بیشتری پیدا کرده است.

بر اساس این اطلاعات، مجموعه اسناد و اظهارات مطرح‌شده می‌تواند زمینه بررسی دقیق‌تر وضعیت قراردادی این بازیکن را فراهم کند؛ به‌ویژه آنکه باید روشن شود مفاد اسناد موجود چه ارتباطی با ادعای فسخ، اعتبار قرارداد بعدی و نحوه استفاده استقلال از آسانی دارد.

اهمیت این بخش برای AFC آنجاست که اگر مستندات موجود، برخلاف دفاعیات ارائه‌شده از سوی باشگاه، نشان دهد آسانی در زمان حضور در مسابقات فصل جاری لیگ برتر و لیگ نخبگان آسیا قرارداد معتبر و قابل استنادی نداشته است، موضوع می‌تواند از یک اختلاف قراردادی فراتر برود و به بررسی استفاده از بازیکن غیرمجاز در مسابقات داخلی و آسیایی منجر شود.

مفاد دقیق سند، زمان تنظیم آن، مرجع دریافت‌کننده و ارتباط آن با قرارداد مورد استناد استقلال جزو نکاتی است که AFC بررسی می کند.

جریمه سنگین در راه است؟

منبع آگاه مهر در AFC معتقد است در صورت اثبات تخلف و احراز استفاده از بازیکن غیرمجاز، استقلال ممکن است با تبعات انضباطی سنگینی مواجه شود. این تبعات، بسته به مقررات قابل اعمال و مرجع رسیدگی‌کننده، می‌تواند شامل جریمه مالی و بررسی شکایت باشگاه‌هایی باشد که به حضور آسانی در مسابقات اعتراض کرده‌اند.

یکی از مهم‌ترین نگرانی‌های احتمالی استقلال، پیامدهای مربوط به نتایج مسابقات است. اگر مرجع صالح احراز کند که این بازیکن در دیدارهایی به میدان رفته که از نظر مقررات واجد شرایط حضور نبوده است، احتمال طرح موضوع تغییر نتیجه یا ثبت شکست انضباطی برای مسابقات مورد اعتراض مطرح خواهد شد.

نتیجه ۳ بر صفر که در برخی گمانه‌زنی‌ها درباره مسابقات استقلال مطرح شده، صرفاً در صورت احراز تخلف و صدور رأی بر مبنای مقررات مربوط قابل بررسی خواهد بود که در آن صورت کمیته استیناف و انضباطی فدراسیون فوتبال ایران پس از بررسی های کنفدراسیون فوتبال آسیا درباره آن تصمیم گیری می کند.

از سوی دیگر، اگر موضوع به حضور آسانی در رقابت‌های آسیایی مربوط شود، مقررات و سازوکارهای انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا می‌تواند مبنای رسیدگی جداگانه قرار گیرد. به همین دلیل، تفکیک میان تبعات احتمالی داخلی و آسیایی قطعی به نظر می رسد.

احتمال ورود افسر ارشد

حساسیت پرونده تنها به شکایت باشگاه‌ها به گفته مهدی تاج رئیس فدراسیون و وضعیت ثبت قرارداد محدود نیست. این منبع از بررسی دقیق ابعاد قراردادی پرونده و احتمال بررسی مستقل آن از سوی یکی از افسران ارشد بخش مرتبط با قراردادها خبر داده است.

در این چارچوب موضوعات مالی مرتبط با عقد قرارداد نیز می‌تواند در صورت وجود قرائن و مستندات لازم مورد بررسی قرار گیرد از جمله اینکه آیا تمام فرایندهای قراردادی مطابق مقررات انجام شده و آیا نشانه‌ای از سوءاستفاده مالی یا هرگونه پرداخت غیرقانونی با هدف اثرگذاری بر روند قرارداد وجود دارد یا خیر.

حال باید دید آیا AFC تصمیم قطعی خود برای جریمه سنگین علیه باشگاه استقلال نظیر اعلام نتیجه ۳ بر صفر بازی های آسیایی و محرومیت بازیکن از ادامه مسابقات و جریمه سنگین مالی باشگاه اجرایی می کند یا آنها نیز همچون کمیته انضباطی فدراسیون ایران حضور آسانی در استقلال را قانونی دانسته و تنها به جریمه های مالی در این خصوص بایت عدم شفافیتهای قراردادی تقلیل می دهد.