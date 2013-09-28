به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم که ظهر امروز در تالار انتظار کرمانشاه و با حضور تعدادی از مسئولین استان برگزار شد، مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمانشاه اظهار داشت: بنده از همه کسانی که تلاش کردند تا این مسئولیت از روی دوش من برداشته شود مخصوصا از استاندار و معاون سیاسی استاندار تشکر می کنم که برای تغییر من رایزنی لازم را به عمل آوردند.

حجت الاسلام محمد آفتابی گفت: به من پیشنهاد اداره کل فرهنگ استان کردستان داده شده است اما به دلیل ادامه تحصیل در استان قم از پذیرش آن مسئولیت هم معذورم.

آفتابی افزود: از این که با عزت نفس آمده ام و با همان عزت هم می روم خوشحالم. از این که این مراسم تودیع را هم برگزار کردم این منظور را داشتم که اعلام کنم سرباز نظام هستم و با خرسندی این مسئولیت را تحویل مدیر جدید می دهم.

وی گفت: این مسئولیت را نیز به آقای رحیمی زنگنه تبریک می گویم و امیدوارم که ایشان نیز در مسئولیتی که می پذیرند موفق باشند و بتوانند بیش از ما کار و خدمت رسانی کند.

در این مراسم فرمانده نیروی انتظامی استان کرمانشاه، مدیرکل زندانهای استان، امام جمعه اهل سنت کرمانشاه و تعدادی دیگر ازمدیران و اصحاب رسانه استان کرمانشاه حضور داشتند.