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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۶

معارض سعودی: تعطیلی فرودگاه ریاض برای بن سلمان بسیار خطرناک است

معارض سعودی: تعطیلی فرودگاه ریاض برای بن سلمان بسیار خطرناک است

معارض سعودی گفت: تعطیلی فرودگاه ریاض برای محمد بن سلمان خطرناک‌تر از قطع نفت است؛ زیرا بسیار حساس است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیمن نت، سعد الفقیه معارض عربستانی در واکنش به عملیات موشکی یمن به فرودگاه های عربستان این حملات را برای ولیعهد سعودی بسیار خطرناکتر دانست.

وی گفت: تعطیلی فرودگاه ریاض برای محمد بن سلمان خطرناک‌تر از قطع نفت است؛ زیرا بسیار حساس است و آنچه پنهان نمودنش دشوار است را آشکار می سازد.

الفقیه اعلام کرد که امکان پنهان کردن خسارات بخش نفت یا کاستن از تبعات هدف قرار گرفتن آن وجود دارد.

این معارض عربستانی تاکید کرد: به همین دلیل است که او(محمد بن سلمان) بر ادامه برگزاری کنسرت‌ها و مسابقات فوتبال اصرار دارد تا نشان دهد کشور امن است و زندگی جریان دارد.

کد مطلب 6974684

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