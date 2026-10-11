به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی بعدازظهر یکشنبه در آیین تجلیل از دانش‌آموزان مازندرانی دارای رتبه‌های تک‌رقمی و دورقمی آزمون سراسری سال ۱۴۰۵، ضمن تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان، خانواده‌های آنان و مجموعه آموزش و پرورش، اظهار کرد: پیشرفت و تعالی مازندران در گرو نقش‌آفرینی نخبگان، اندیشمندان و پژوهشگران در عرصه‌های مختلف است.

وی با اشاره به تأثیر حضور نیروهای متخصص و بهره‌گیری از دیدگاه‌های علمی در روند پیشرفت استان افزود: بخشی از شتاب کنونی توسعه مازندران حاصل همراهی ظرفیت‌های علمی و کارشناسی با مجموعه استانداری است.

استاندار مازندران، توجه به پشتوانه علمی در تصمیم‌گیری‌ها را ضرورتی برای پاسخگویی به نیازهای آینده دانست و تصریح کرد: نظام آموزش و پرورش باید زمینه تربیت نسلی توانمند، خلاق و آگاه را فراهم کند تا جوانان بتوانند در مسیر پیشرفت کشور نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشند.

یونسی‌رستمی با تأکید بر جایگاه نسل جوان در ساخت آینده ایران و مازندران بیان کرد: آینده کشور با فکر، دانش و ابتکار جوانان شکل می‌گیرد و استفاده از ظرفیت رشته‌های تخصصی گوناگون می‌تواند مسیر دستیابی به توسعه همه‌جانبه را هموار کند.

وی همچنین حمایت از نخبگان و پژوهشگران جوان را از اولویت‌های استان برشمرد و گفت: استانداری مازندران از نیروهای نخبه و اثرگذار حمایت مادی و معنوی خواهد کرد و باید شرایطی فراهم شود تا دانشمندان و پژوهشگران جوان بتوانند توانایی‌های خود را در مسیر حل مسائل و پیشرفت جامعه به کار گیرند.

استاندار مازندران با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی نیز ابراز امیدواری کرد با ایجاد و تقویت فرصت‌های برابر در مدارس استان و کشور، زمینه شناسایی و پرورش استعدادهای بیشتر فراهم شود و دانش‌آموزان بیشتری فرصت دستیابی به موفقیت‌های علمی را پیدا کنند.

در پایان این مراسم، از دانش‌آموزان برتر آزمون سراسری ۱۴۰۵ مازندران و همچنین والدین، مدیران و معاونان مدارس و آموزشگاه‌های آنان با اهدای هدایایی قدردانی شد.