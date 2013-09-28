مسعود ظهوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به مناسبت هفتم مهر ماه روز آتش نشانی و ایمنی مراسم رژه توسط نیروهای آتش‌نشانی شهرداری مشهد در سه حوزه برگزار می شود.

معاون عملیات آتش‌نشانی سازمان آتش نشانی شهرداری مشهد اعلام کرد: مسیر رژه خودروها حوزه یک از میدان نمایشگاه آغاز شده و با گذر از پل نمایشگاه، زیر گذر نمایشگاه به بلوار آزادی و استقلال منتهی می‌شود.

وی ادامه داد: مسیر رژه خود روهای حوزه دو آتش نشانی شامل چهارراه خیام، تقاطع فردوسی، میدان موسوی قوچانی، میدان ابوطالب است که صدمتری کمربندی پایان این مسیر رژه است.

وی در خصوص مسیر خودروهای حوزه سه آتش نشانی اظهار کرد: آتش نشانان در حوزه سه آتش نشانی مشهد با برگزاری این مراسم در مسیر شهرداری منطقه هفت مشهد، خیابان نخریسی، خیابان هفده شهریور، بلوار وحدت و بلوار امت این مسیر را تا انتهای طلاب و ایستگاه شش در بلوار مفتح ادامه خواهند داد.

ظهوریان یادآور شد: در مسیر یک 16 خودرو آتش نشانی، مسیر دوم 15 خودرو و در مسیر سوم رژه 9 خودرو از ایستگاه های مختلف این سازمان آمادگی و توانمندی خود را در عملیات های مختلف اطفا حریق و حوادث در پایتخت معنوی به نمایش خواهند گذاشت.

وی بیان کرد: مراسم رژه با حضور بیش از 120 نفر از نیروهای پر تلاش و فداکار آتش‌نشانی شهرداری مشهد و با نمایش خودروهای اطفا حریق سبک و سنگین و نردبان های سی و دو متری و سایر تجهیزات این سازمان برگزار خواهد شد.

وی همچنین به اهدای بسته‌های ویژه آموزشی به دانش آموزان در این روز اشاره کرد و گفت: به مناسبت این روز توزیع بسته‌های آموزشی را در مدارس، قطار شهری و پایانه های مسافربری مشهد توسط نیروهای داوطلب آتش نشانی را خواهیم داشت.

وی یادآور شد: رونمایی کتاب خاطرات پیشکسوتان آتش‌نشانی مشهد در این روز انجام خواهد گرفت و تعدادی از این کتاب‌ها در ادارات به مدیران شهری اهدا خواهد شد.

ظهوریان ازعطر افشانی مزار شهدای آتش نشان خبر داد و بیان کرد: در این روز مانورهای عملیاتی نیز برگزار می‌شود.