نتايج نخستین دوره تربيت معلم كشوري نهج البلاغه اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی خدمتکار رئیس اداره آموزش معاونت قران و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار کرد: نتایج اولین دوره کشوری تربیت معلم نهج البلاغه که شهریورماه سال جاری در قم برگزار شد؛ به دفاتر قران و عترت ادارت کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها اعلام شد.

وی ادامه داد: از مجموع 372 شرکت کننده از سراسر کشور بیش از 50 در صد شرکت کنندگان موفق به کسب حدنصاب قبولی و احراز شرایط لازم جهت اخذ گواهی نامه پایان دوره از سوی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شدند.

رئیس اداره آموزش تصریج کرد: 40نفر از قبول شرکت کنندگان در این دوره که از نفرات برتر آزمون فوق بودند جهت شرکت در دوره تربيت مدرس نهج البلاغه که به زودی از سوی معاونت قرآن و عترت برگزار خواهد شد دعوت به عمل آمده است.

خدمتکار اعلام کرد: استان های اصفهان،زنجان،خراسان رضوی،گیلان و آذربایجان شرقی بیشترین تعداد مربیان اعزامی برای شرکت در این دوره داشته و استانهای خراسان رضوی،اصفهان و زنجان بیشترین سهمیه افراد منتخب جهت شرکت در دوره تربیت مدرسان نهج البلاغه را دارا می باشند.

