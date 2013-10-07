جوانان در تفکر صعودی شیرین از گروه مرگ/ آغاز راه دشوار مردان میرآخوری

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله انتخابی رقابتهای فوتبال قهرمانی جوانان آسیا در گروه D از فردا سه‌شنبه درحالی در کرمان آغاز می‌شود که تیم‌های ایران، عربستان، تاجیکستان و لبنان برای کسب سهمیه حضور در مرحله نهایی این مسابقات که سال آینده در میانمار برگزار می‌شود، به مصاف همدیگر می‌روند.

در این بین حضور دو تیم برتر غرب آسیا در این گروه یعنی ایران و عربستان و رقابت آنها برای صعود به عنوان تیم نخست، جذابیت‌ها و حساسیت‌های دیدارهای این گروه را افزایش داده است، دو تیمی که در مراحل نهایی یکی از مدعیان قهرمانی و حضور در جام جهانی هستند و اینبار به خاطر قرعه‌کشی در مرحله مقدماتی در یک گروه قرار گرفته و آن را به گروه مرگ تبدیل کرده‌اند.

ضمن اینکه با توجه به تغییر در نحوه برگزاری مسابقات مرحله مقدماتی نسبت به دو دوره گذشته، تیم‌های نخست برتر هر گروه مستقیما راهی مرحله نهایی شده و 6 تیم برتر دوم گروه‌های 9 گانه به اضافه تیم میانمار میزبان، 16 تیم شرکت کننده در مرحله نهایی این رقابتها را تشکیل خواهد داد، به همین دلیل کسب رتبه اول هر گروه، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

روی کاغذ در این گروه تیم‌های جوان ایران و عربستان مدعیان صعود به مرحله نهایی از این گروه هستند اما نمی‌توان تاجیکستان و لبنان را هم نادیده گرفت زیرا این دو تیم هم در سال‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی در رده‌های پایه داشته‌اند و برای هر تیمی می‌توانند دردسر ساز شوند.

با توجه به این مسائل می‌توان گفت دو تیم تاجیکستان و لبنان حتی در انتخاب تیم نخست گروه از دو جهت نقش مهمی را ایفا خواهد کرد. ابتدا اینکه اگر این دو تیم برابر ایران و عربستان مغلوب شوند، تفاضل گل در نبرد روز آخر این دو مدعی تاثیرگذار است اما از سوی دیگر اگر لبنان و تاجیکستان شگفتی‌ساز شده و یکی از مدعیان را متوقف کنند، راه برای صعود دیگر تیم هموارتر خواهد شد.

آغازی سخت برای رکودشکنی

تیم فوتبال جوانان ایران که کمتر از کمتر از 5 ماه است با کادرفنی جدید کارش را آغاز کرده، پس از صعود تیم نوجوانان به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی نوجوانان آسیا، باید به عنوان دومین تیم مطرح پایه ایران، در مسابقاتی که میزبان نیز هست، با پشت سر گذاشتن رقیبانی همچون عربستان، لبنان و تاجیکستان به مرحله نهایی راه یابد، آنهم به عنوان تیم نخست.

رحیم میرآخوری که جانشین اکبر محمدی در تیم جوانان شده، با همکاری علی‌ دوستی‌مهر به عنوان مدیر فنی، برای شکستن طلسم 36 ساله قهرمانی ایران در آسیا و 12 ساله صعود به جام جهانی جوانان، از همان ابتدای بازی‌ها، راه سختی را پیش رو دارد و باید تیمش را در نخستین گام برابر تیمی ناشناخته به نام تاجیکستان هدایت کند.

هرچند تاجیکستانی‌ها از 9 روز پیش در کرمان اردو زده و یک بازی تدارکاتی هم انجام داده‌اند، مسابقه‌ای که کادرفنی تیم جوانان آن را تماشا کرده‌ است، باز هم برای تیم ایران ناشناخته هستند. در این شرایط ارائه یک بازی منطقی، همراه با استفاده بهینه از موقعیت‌ها، شانس پیروزی جوانان کشورمان در بازی نخست را افزایش می‌دهد. بردی که اگر با گل‌های بیشتری همراه باشد، شانس صعود این تیم به مرحله نهایی را بیشتر خواهد کرد.

در دیگر بازی روز نخست هم عربستان با لبنان دیدار می‌کند، مسابقه‌ای هم شناخت کادرفنی ایران را از وضعیت این دو تیم افزایش داده و هم نتیجه آن برای شاگردان رحیم میرآخوری مهم است. تساوی در این بازی بهترین نتیجه برای تیم ایران است.

مشکلی به نام سردار

رحیم میرآخوری از 23 بازیکن برای حضور در این رقابتها دعوت به عمل آورده که نام وحید ذوالقدر، میثم جودکی، ابوالفضل توکلی، پیام نیازمند، مهدی حسین‌زاده، سیاوش حق نظری، نادر صفرزایی، محمد روشندل، آرمین سهرابیان، میلاد سرلک، میثم لباف، بابک عبدالله‌زاده، علی فتحیان، سعید آقایی، محمدرضا سلیمانی، حسن داداشی، مبین عزتی، بهمن جهان تیغ، عرفان وجدانی، رضا کرملاچعب، ماهان رحمانی، علی ریگی و سردار آزمون در این فهرست قرار دارد.

در این بین نام سردار آزمون پدیده جوان فوتبال ایران هم در بین نفرات دعوت شده وجود دارد، بازیکنی که یکشنبه شب به همراه تیم روبین کازان برابر ماخاچ کالا به میدان رفت و یک گل نیز به ثمر رساند. البته کارلوس کی‌روش هم این مهاجم را به اردوی تیم بزرگسالان دعوت کرده است و باید دید بالاخره سردار در مسابقات قهرمانی جوانان آسیا شاگردان میرآخوری را همراهی خواهد کرد یا به تهران آمده و در کمپ تیم‌های ملی زیر نظر کادرفنی تیم ملی بزرگسال ایران تمرین آماده‌سازی را برای حضور در دیدار با تایلند پیگیری خواهد کرد.

برنامه کامل مسابقات قهرمانی جوانان آسیا در گروه D به شرح زیر است:

سه‌شنبه - 16/07/92

* عربستان - لبنان، 13:30، ورزشگاه باهنر کرمان

* ایران - تاجیکستان، ساعت 17، ورزشگاه باهنر کرمان

پنجشنبه - 18/07/92

* تاجیکستان - عربستان، ساعت 13:30، ورزشگاه باهنر کرمان

* لبنان - ایران، ساعت 17، ورزشگاه باهنر کرمان

شنبه - 20/07/92

* لبنان - تاجیکستان، ساعت 13:30، ورزشگاه باهنر کرمان

* ایران - عربستان، ساعت 17، ورزشگاه باهنر کرمان