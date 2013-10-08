شکست استرالیا از ویتنام نخستین شگفتی جام/ اولین تیم صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا 2014 - میانمار عصر دوشنبه دیدارهای گروه F با برگزاری دو مسابقه به پایان رسید که در جدال سر گروهی، تیم ویتنام دست به کار بزرگی زد و مقابل استرالیا به پیروزی 5 بر یک دست یافت.

در این بازی که در ورزشگاه چراس شهر کوالالامپور برگزار شد، تیم ویتنام با این برد به عنوان سرگروه راهی مرحله بعدی شد. ویتنام اولین تیمی است که به مرحله نهایی مسابقات قهرمانی جوانان آسیا راه یافته است اما تیم استرالیا که با این شکست در رده دوم این گروه قرار گرفت، باید منتظر باشد که بتواند به عنوان یکی از 6 تیم برتر گروه‌‎های دوگانه راهی مرحله نهایی شود.

در دیگر بازی این گروه که جنبه تشریفاتی داشت، هنگ کنگ با نتیجه یک بر صفر از سد چین تایپه گذشت تا با 3 امتیاز در رده سوم قرار بگیرد و چین تایپه هم بدون امتیاز در جایگاه چهارم ایستاد.

مرحله انتخابی مسابقات قهرمانی جواان آسیا 2014 - میانمار امروز هم با برگزاری 16 دیدار طبق برنامه زیر پیگیری می‌شود:

گروه A:

* ازبکستان - نپال

* قطر - ترکمنستان

گروه B:

* امارات - مالدیو

* اردن - افغانستان

گروه C:

* کویت - پاکستان

عراق - بنگلادش

گروه D:

* ایران - تاجیکستان

* عربستان - لبنان

گروه E:

* سوریه - فلسطین

* عمان - بحرین

گروه H:

* کره‌شمالی - برونئی

* تایلند - سنگاپور

گروه I:

* ژاپن - ماکائو

* چین - مالزی

گروه G:

* کره‌جنوبی - فیلیپین

* اندونزی - لائوس