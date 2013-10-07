عرضه تولیدات سینمایی کانون در بازار فیلم بوسان

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های پویانمایی "ننه کلاغه و روباهه"، "روباهی که به‌دنبال صدا رفت"، "عروسیه عروسی"، "ماه مهربان"، "کچل کفترباز"، "داستان زندگی پرثمر و افتخارآمیز مداد قرمز" و دو فیلم بلند سینمایی "آقای مدیر" و"مرادو" از جمله آثار تولید شده در سال 1390 و نیز فیلم‌های "آواز شب"، "کبوتر سفید کنار آینه"، "راز آن درخت"، "بچه گربه"، "این هم پول ماهی"، "چرا این تلفن زنگ نمی‌زند؟" تولیدات یک سال اخیر کانون است که در این بازار بین‌المللی عرضه می‌شود.

این بازار یکی از مهم‌ترین رویدادها در زمینه فیلم و سینما در قاره آسیا است که در محل دایمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر "بوسان" در کشور "کره جنوبی" به مدت چهار روز از 15 تا18 مهر و هم‌زمان با هجدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم "بوسان" با حضور شرکت‌های بزرگ فیلم‌سازی از سایر کشورها برگزار می‌شود.

کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با برپایی غرفه‌ای‌ در این نمایشگاه تازه‌ترین محصولات سینمایی دو سال گذشته خود را به علاقه‌مندان در سایر کشورها ارائه می‌دهد.

نمایندگان کانون با حضور در این رویداد مهم بین‌المللی آمادگی واگذاری حق تکثیر فیلم‌های کانون را به سایر کشورها دارند. همچنین شرکت‌های سینمای مستقل ایران و کویر دیگر نمایندگان کشور در این بازار هستند که تولیدات و آثار سینمایی خود را ارایه می‌دهند.

در هجدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم بوسان "رخشان بنی‌اعتماد" کارگردان صاحب نام ریاست هیات داوران جشنواره را برعهده دارد.