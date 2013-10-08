هدف از حمله آمریکا به سومالی بازداشت بیوه سفید بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، هدف از حمله روز شنبه آمریکا به سومالی بازداشت مردی بود که به او عنوان "هدفی با ارزش بالا" را داده اند. این مرد "عبدالقدیر محمد عبدالقدیر" نام دارد و رهبر یک گروه ترورویستی خطرناک محسوب می شود.

در حمله روز شنبه نیروهای ویژه آمریکایی به سومالی قرار بود به غیر از عبدالقدیر، زنی به نام "سامانتا لیوسوایت" و فردی دیگر به نام "جرمنی گرانت" که هر دو انگلیسی هستند نیز بازداشت شوند.

سامانتا همان زنی است که در حمله ماه گذشته به مرکز خریدی در نایروبی و گروگان گیری دست داشت و در رسانه های جهان به بیوه سفید معروف شده است. پس از مشخص شدن حضور این زن در ناآرامی های نایروبی، اینترپل دستور بازداشت وی را صادر کرد.

هر چند حمله روز شنبه آمریکا به لیبی موفقیت آمیز بود و فردی به نام "انس اللیبی" بازداشت شد، اما حمله به سومالی موفقیت آمیز نبود و آمریکا نتوانست این سه نفر را بازداشت کند.

سامانتای 29 ساله، دختر یک سرباز سابق بریتانیا است که در سن 15 سالگی، به اسلام گروید و نام "شریفه" را برای خود برگزید. سامانتا در سال 2002 با "جرمی" (همسر اولش) آشنا شد و از وی صاحب دو فرزند است.

پس از کشته شدن جرمی، با یک تروریست متخصص در زمینه مواد منفجره به نام "حبیب صالح الغنی" که اسم مستعار "اسامه" را برگزیده، ازدواج کرد. سامانتا در سال 2009 برای زندگی کردن با اسامه به کنیا رفت و صاحب فرزند سوم خود از او شد.

وی در رابطه با حمله تروریستی سال گذشته به یک رستوران در نزدیکی نایروبی پایتخت کنیا که محل تجمع شهروندان انگلیسی و ایتالیایی برای مشاهده بازی نهایی جام ملت های اروپا بودند، متهم است. در اثر آن حمله، سه نفر کشته و 30 نفر زخمی شدند.