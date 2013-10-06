آمریکا از بازداشت یکی از سرکردگان تحت پیگرد القاعده خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پنتاگون با تایید حمله نیروهای ویژه ارتش آمریکا به لیبی و سومالی، از بازداشت فردی به نام " انس اللیبی" در این حملات خبر داد.

این حملات روز شنبه و پیش از طلوع آفتاب انجام شده است.اللیبی که اعلام شده 49 سال سن دارد یکی از جمله افرادی است که به سبب حمله به سفارت خانه های آمریکا در کنیا و تانزانیا که در سال 1998 رخ داد و 224 کشته بر جا گذاشت، تحت تعقیب بود.

اللیبی به حدی برای آمریکا مهم بود که دولت این کشور مبلغ پنج میلیون دلار برای هر گونه اطلاعاتی که منجر به بازداشت وی شود جایزه تعیین کرده بود.

"جرج لیتل" سخنگوی وزارت دفاع آمریکا (پنتاگون) اعلام کرده که بازداشت اللیبی کاملا قانونی بوده است.

در سپتامبر سال گذشته که سفیر آمریکا در لیبی، در حمله به کنسولگری این کشور در بنغازی کشته شد، شبکه سی ان ان از مشاهده اللیبی در طرابلس خبر داده بود.

روز گذشته اعلام شد که نظامیان خارجی به محل استقرار گروه الشباب در سومالی حمله کرده اند. روز گذشته هدف از این حمله بازداشت یکی از رهبران القاعده اعلام شده بود، اما نام این فرد منتشر نشده بود.

چندین سال قبل اللیبی در سودان بازداشت شده بود، اما مشخص نشد که چگونه وی مجددا آزاد شد. در آن زمان دولت آمريکا از دولت سودان خواست تا ابو انس الليبي، همکار نزديک بن لادن، رهبر القاعده را به مصر تحويل بدهد در آن زمان وی متهم بود که در سال ۱۹۹۵ برای ترور حسنی مبارک، رئيس جمهور مخلوع مصر، برنامه ریزی کرده بود.