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۱۶ مهر ۱۳۹۲، ۱۱:۲۸

روز گذشته انجام شد؛

آغاز به کار کمیته تدارکاتی بازی‌های آسیایی اینچئون با اولین نشست

آغاز به کار کمیته تدارکاتی بازی‌های آسیایی اینچئون با اولین نشست

نخستین نشست ستاد تدارکاتی بازی‌های آسیایی و المپیک کمیته ملی المپیک برای حضور در بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون کره‌جنوبی روز دوشنبه برگزار شد. بررسی بودجه و اعزام کاروانی با کیفیت مهمترین محورهای این نشست بود.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین نشست کمیته تدارکاتی بازی‌های آسیایی 2014 اینچئون کره‌جنوبی در غیاب محمد علی آبادی و با حضور بهرام افشارزاده، دبیر کمیته ملی المپیک، اصغر رحیمی، دبیر ستاد تدارکاتی بازی‌های آسیایی و المپیک و روسای کمیته‎های پزشکی، علمی، روانشناسی و آمادگی جسمانی برگزار شد. علی رغبتی هم به عنوان نماینده وزارت ورزش و جوانان در این نشست حضور داشت.

در این نشست که در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد، در مورد بودجه مورد نیاز برای آماده‌سازی ورزشکاران شرکت کننده در این بازی‎ها و اعزام آنها بررسی‌های لازم انجام شد. تعداد ورزشکاران اعزامی و داشتن کاروانی با کیفیت در این دوره از بازی‌ها نیز از دیگر محورهای نشست کمیته تدارکاتی روز دوشنبه بود.

هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی به میزبان کره جنوبی برگزار می‌شود. این دوره از بازی‌ها طی روزهای 19 سپتامبر تا 14 اکتبر برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2151469

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