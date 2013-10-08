کرشنر امروز مورد عمل جراحی قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاگس آنسایگر، پزشکان آرژانتینی امروز سه شنبه "کریستینا فرناندز کرشنر" رئیس جمهور را عمل می کنند. روز گذشته اعلام شد کرشنر به دلیل خونریزی مغزی در ماه آگوست دچار لخته خونی شده و این عارضه باید هر چه زودتر برطرف شود.

این در حالی است که هنوز سرنوشت اداره کشور در غیاب کرشنر مشخص نشده است. هر چند برخی منابع آگاه از احتمال عهده داری وظایف رئیس جمهوری آرژانتین توسط معاون اول وی سخن می گویند، اما تا کنون مطلبی در مورد صحت این خبر مخابره نشده است.

کرشنر 60 ساله که برای عمل جراحی به بیمارستانی در بوینس آیرس منتقل شده، باید دست کم یک ماه استراحت کند. در همین رابطه "آمادو بودو" معاون اول رئیس جمهوری آرژانتین گفت: چیزی که کریستینا از ما می خواهد این است که دولت را سرپا نگاه داریم و هدفی را که نستور کرشنر آغاز کرد و همسر وی ادامه داد، دنبال کنیم.

برخی منابع خبری دیشب اعلام کردند بودو پس از ایراد این سخنان سندی را که بر انتقال قدرت به وی دلالت دارد، امضا کرده است. با این حال تا کنون این خبر تایید نشده است.