دایی جریمه شد، بنگر تبرئه/ محکومیت پرسپولیس و سپاهان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون، دیدار بین تیم‌های فولاد مبارکه سپاهان و پرسپولیس که روز 29 شهریورماه در ورزشگاه فولاد شهر برگزار شد، از سوی تماشاگران هر دو تیم تخلفاتی صورت گرفت. بر همین اساس کمیته انضباطی تیم سپاهان و پرسپولیس را به پرداخت مبلغ 10 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

همچنین علی دایی سرمربی تیم پرسپولیس در کنفرانس مطبوعاتی بعد از بازی اقدام به مصاحبه و بیان اظهارات توهین آمیز و خلاف واقع کرد. بر همین اساس کمیته انضباطی پس از بررسی پرونده، به استناد بند 2 ماده 22 آیین نامه انضباطی، وی را به پرداخت مبلغ 70 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.

بعد از شکایت باشگاه سپاهان از محسن بنگر بازیکن تیم پرسپولیس مبنی بر مصاحبه با سایت‌های خبری درباره این باشگاه و دیدار برگشت این دو تیم در تهران، کمیته انضباطی اظهارات بنگر را از مصادیق تشویش اذهان عمومی و تحریک تماشاگران تشخیص نداده لذا حکم به رد شکایت باشگاه سپاهان داده است.