دو اسکیت هاکی باز خراسانی در تست آمادگی جسمانی تیم ملی حضور دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر هیئت اسکیت خراسان رضوی گفت: دو بازیکن ملی پوش اسکیت هاکی استان در تست آمادگی جسمانی تیم ملی شرکت می کنند.

محمد عجم اظهار کرد: نوید آذرین و مهیار پیروزمطلق در پی درخشش در رقابت های لیگ دسته یک باشگاه های کشور و عضویت در تیم ملی، در تست آمادگی جسمانی این تیم شرکت می کنند.

دبیر هیئت اسکیت خراسان رضوی افزود: این برنامه از روز 14 مهرماه در تهران آغاز شده است و ورزشکاران خراسانی امروز خود را به مربیان تیم ملی اسکیت هاکی کشور معرفی می کنند.

تیم جودوی بسیج دختران خراسان رضوی به رقابتهای قهرمانی کشور اعزام شد

مربی تیم جودوی بسیج دختران خراسان رضوی گفت: جودوکاران بسیجی استان در رقابتهای قهرمانی کشور در سمنان شرکت می کنند.

فاطمه بیگم حسینی اظهار کرد: اولین دوره رقابتهای جودو قهرمانی بسیجیان دختر کشور از فردا 17 مهرماه در سمنان آغاز می شود.

مربی تیم جودوی بسیج دختران خراسان رضوی افزود: زهرا احمدی، نیره ریاضی، زهرا دشتکی، زهرا صدیقی، معصومه حسن زاده و بهجت روح آبادی به عنوان نمایندگان استان در این رقابتها شرکت خواهند کرد.

دو بانوی خراسانی به مسابقات قهرمانی قایقرانی آسیا اعزام می شوند

رئیس هیئت قایقرانی خراسان رضوی از اعزام 2 بانوی خراسانی به همراه تیم ملی کانوپولو به رقابت های قهرمانی آسیا خبر داد.

مجید توکلی اظهار کرد: الهام تحقیقی و فرناز زینلی که در اردوی تیم ملی حضور دارند، به عنوان عضو تیم ایران در رقابت های آسیایی شرکت می کنند.

رئیس هیئت قایقرانی خراسان رضوی افزود: رقابت های کانوپولو قهرمانی آسیا روزهای 21 تا 27 مهرماه در شهر دهلی نو کشور هندوستان برگزار خواهد شد.

راه اندازی خانه دارت ادارات پست شهرستان های خراسان رضوی

مسئول کمیته دارت هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی از راه اندازی خانه دارت ادارات پست شهرستانهای سراسر استان خبر داد.

مسعود قاسمی اظهار کرد: با همت اداره کل پست استان تمامی ادارات پست شهرستانها به تجهیزات ورزش دارت مجهز می شوند.

مسئول کمیته دارت هیئت انجمن های ورزشی خراسان رضوی با اشاره به راه اندازی خانه دارت اداره پست تربت جام در روز 15 مهرماه، افزود: طبق برنامه امروز خانه دارت ادارات پست شهرستانهای سبزوار و نیشابور نیز افتتاح شد.

قاسمی گفت: راه اندازی خانه دارت ادارات پست شهرستان های گناباد و تربت حیدریه در روز 17 مهرماه در دستور کار قرار دارد.