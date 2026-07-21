به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ملک‌احمدی، سرمربی تیم ملی هاکی زیر ۱۸ سال ایران، اسامی بازیکنان منتخب برای اعزام به رقابت‌های قهرمانی آسیا را اعلام کرد که نام دو ورزشکار بردسکنی نیز در این فهرست دیده می‌شود.

امیرحسین رجبی و کامیار محمدنژاد به عنوان نمایندگان شهرستان بردسکن و استان خراسان رضوی، پس از حضور موفق در اردوهای تیم ملی، در ترکیب نهایی قرار گرفتند.

این دو ورزشکار روز ۲۹ تیرماه همراه با تیم ملی هاکی زیر ۱۸ سال ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا به میزبانی عمان اعزام خواهند شد.

حضور این دو بازیکن آینده‌دار در ترکیب تیم ملی، موفقیتی ارزشمند برای جامعه ورزش خراسان رضوی و شهرستان بردسکن به شمار می‌رود.