سردار حسينعلي يوسفعلي‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان كرد: به مناسبت نخستين سالگرد سفر رهبر معظم انقلاب به خراسان شمالي، رژه نيروهاي مسلح استان كه سال گذشته در محضر رهبري انجام شد، بازآفريني مي شود.

وي با اشاره به اين كه صبح جمعه 21 مهر ماه سال گذشته مراسم ديدار نيروهاي مسلح خراسان شمالي با فرمانده كل قوا در قالب برنامه صبحگاهي در محل تيپ سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان‌شمالي انجام شد، اظهار داشت: امسال نيز در همين روز اين برنامه صبحگاهي در محل اين تيپ با حضور سردار سرلشكر محمدعلي جعفري؛ فرمانده كل سپاه پاسداران برگزار مي شود.

به گفته سردار يوسفعلي‌زاده علاوه بر اين مراسم، برخي از پروژه هاي سپاه استان كه در سفر مقام معظم رهبري مصوب شد نيز در نخستين سالگرد اين سفر به بهره برداري خواهد رسيد.

وي عنوان كرد: پس از گذشت يك سال از اين سفر، پنج ميليارد تومان از اعتبارات اين سفر براي احداث طرح هاي سپاه جوادالائمه(ع) خراسان شمالي هزينه شده و قرار است شماري از اين پروژه ها در سالگرد سفر رهبري بهره برداري شوند.

اين مقام نظامي اضافه كرد: علاوه بر اين پروژه‌ها، تعدادي از طرح‌هاي محروميت زدايي استان از محل قرارگاه سازندگي قرب كوثر نيز به اين مناسبت افتتاح مي شود.

وي اظهار داشت: 20 طرح محروميت زدايي شامل مسجد، لايروبي قنوات، خانه هاي عالم و ... كه با اعتباري بالغ بر 1.5 ميليارد تومان از سوي قرارگاه سازندگي قرب كوثر در نقاط محروم خراسان شمالي احداث شده است، در سالگرد سفر رهبر انقلاب به استان به بهره برداري مي رسد.

سردار يوسفعليزاده يادآور شد: قرارگاه سازندگي قرب كوثر احداث 84 طرح محروميت زدايي در خراسان شمالي را در دست اجرا دارد كه دو ماه پيش 42 مورد از اين طرح ها به بهره برداري رسيد و بر اساس برنامه 20 طرح ديگر نيز همزمان با سالگرد سفر رهبر انقلاب به استان افتتاح مي شود.

به گفته وي علاوه بر افتتاح اين طرح ها، در مراسم نكوداشت سالگرد سفر رهبري به خراسان شمالي، كتاب"حلقه وصل" كه شامل متن ديدار بسيجيان استان با رهبر معظم انقلاب است، نيز رونمايي خواهد شد.

اين مسئول اظهار كرد كه اين كتاب از سوي سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالي تاليف شده است.

سردار يوسفعليزاده بازآفريني حركت موتورسوران در شب هجدهم مهر ماه سال گذشته را نيز يكي ديگر از برنامه هاي نكوداشت سالگرد سفر رهبر انقلاب به خراسان شمالي ذكر و اضافه كرد: در اين برنامه خوجوش و مردمي، شماري از موتورسواران استان پيش از غروب آفتاب روز هجدهم مهر ماه در خيابان هاي بجنورد رژه خواهند رفت.