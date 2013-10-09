افزایش 1.5 درصدی تعداد زندانیان آذربایجان غربی/ ابطال 503 مزایده و مناقصه عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، توکل حیدری عصر چهارشنبه در جریان دیدار رئیس قوه قضائیه با قضات و کارکنان دستگاههای قضایی آذربایجان غربی تعداد زندانیان استان تا 5 مهر ماه سالجاری را 8 هزار و 216 نفر اعلام کرد و افزود: این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته با افزایش و رشد 1.5 درصدی همراه بوده که نیازمند بررسی و هماهنگی برای کاهش تعداد زندانیان هستیم.

وی با اعلام اینکه از 17 شهرستان آذربایجان غربی هم اکنون در 8 شهر زندان، 2 شهر بازداشتگاه و یک واحد اصلاح و تربیت در ارومیه و یک واحد اردوگاه کاردرمانی در خوی فعال است، اظهار داشت: در این راستا نیز نیازمند توجهات ویژه هستیم.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با بیان اینکه هم اکنون 22 حوزه قضایی در 17 شهرستان و 5 بخش فعال بوده و مجوز راه اندازی 2 حوزه نیز صادر شده است، اعلام کرد: در حال حاضر با احتساب قضات جدید 350 به امر خطیر قضاوت و یک هزار و 153 نفر در بخشهای اداری در سطح استان مشغول هستند.

حیدری با بیان اینکه سالانه 400 هزار فقره پرونده به مراجع قضایی آذربایجان غربی وارد می شود، ادامه داد: در حال حاضر موجودی پرونده های دادسراها و دادگاههای اجرای احکام 114 هزار فقره بوده که از این تعداد 275 فقره در شعب دادیاری و بازپرسی بررسی می شوند.

وی عنوان کرد: 400 فقره پرونده در دادگاههای عمومی بخش، 333 فقره در دادگاههای حقوقی، 169 فقره در دادگاههای جزایی، 173 فقره در دادگاههای انقلاب، 131 فقره در دادگاههای تجدید نظر، 50 فقره در دادگااهای کیفری و یک هزار و 575 فقره در اجرای احکام کیفری در حال بررسی و رسیدگی هستند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی متوسط اوقات دادرسی در دادسراها را 30 روز، دادگاههای عمومی بخش را 50 روز، دادگاههای حقوقی را 65 روز، جزایی و انقلاب را 47 روز ، تجدید نظر را 52 روز و کیفری را 98 روز اعلام کرد.

حیدری در خصوص متوسط زمان رسیدگی به پرونده های قضایی آذربایجان غربی گفت: در دادسراها 55 روز، دادگاههای بخش 116 روز، دادگاههای حقوقی 98 روز، جزایی و انقلاب 67 روز، تجدید نظر 92 روز و کیفری 259 روز است.

وی وارده واقعی خالص پرونده ها در 6 ماهه اول 91 نسبت به 90 را با 7 درصد رشد دانست و با بیان اینکه این روند در سال 92 کنترل و به 1.20 درصد کاهش یافت، گفت: در سال 91 در بحث نسبت خالص موجود پرونده ها 25 درصد کاهش مختومه و افزایش ورودی داشتیم.

وی با بیان اینکه این آمار از ابتدای سالجاری تا کنون به 4.2 درصد افزایش مختومه و کاهش موجودی تبدیل شده، افزود: نیمی از پرونده های وارده به مراجع قضایی حدود 200 هزار فقره توسط شوراهای حل اختلاف بررسی می شوند.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به فعال بودن 355 شعبه شورای حل اختلاف در سطح استان، اظهار داشت: از این تعداد 207 شعبه شهری و 148 شعبه روستایی بوده که یک هزار و 566 عضو و دبیر در این شعب فعالیت می کنند.

حیدری نسبت پرونده های مختومه به صلح و سازش به کل پرونده های مختومه را 30 درصد و نسبت به پرونده های قابل سازش را 46 درصد اعلام و اضافه کرد: در بخش پزشکی قانونی هم اکنون در 6 شهرستانساختمان اداری فعال بوده ولی در 11 شهرستان و 5 بخش دیگر این حوزه فاقد ساختمان بوده و در یک اتاق در دادسراها که خود مشکل کمبود جا دارند استقرار یافته اند.

وی از معاینه بالینی 77 هزار و 217 نفر در سال 91 و 43 هزار و 209 نفر از ابتدای سالجاری تا کنون توسط پزشکی قانونی خبر داد و گفت: در حوزه ثبت اسنادواملاک نیز در سال 91 بالغ بر 53 هزار و 662 برگ سند مالکیت تک برگی کاداستری و از ابتدای سالجاری تا کنون نیز 33 هزار و 455 برگ سند صادر شده است.

وی با اشاره به صدور 15 هزار و 451 جلد سند مالکیت موضوع ماده 133 برنامه 5 ساله چهارم توسعه کشور در سال 91 و 4 هزار و 692 جلد طی 6 ماهه اول امسال، ادامه داد: در سال 91 برای 48 هزار و 550 هکتار و امسال تا کنون برای 14 هزار و 376 هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی صند مالکیت صادر شده است.

رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی با اشاره به ورود 10 هزار و 300 فقره پرونده به تعزیرات حکومتی استان از ابتدای سالجاری تا کنون و مختومه شدن 10 هزار و 27 فقره از این تعداد، ادامه داد: جزای نقدی بر اساس احکام صادر به محکومان 200 میلیارد و 52 میلیون تومان بود.

حیدری از ورود یک هزار و 481 فقره به دادسراهای قضایی نیروهای مسلح و 843 فقره به دادگاههای قضایی نیروهای مسلح در سطح استان از ابتدای سالجاری تا کنون خبر داد و اعلام کرد: از این تعداد به ترتیب یک هزار و 447 فقره در دادسراها و 840 فقره در دادگاههای قضایی نیروهای مسلح رسیدگی و مختومه شدند.

وی در پایان یادآور شد: سازمان بازرسی آذربایجان غربی نیز از ابتدای سالجاری تا کنون 88 فقره پرونده را بازرسی کرده که در بخش نظارت بر برگزاری مناقصات و مزایده های عمومی طی سال گذشته بر 20 هزار و 18 مورد و امسال یک هزار و 110 مورد نظارت و از این تعداد به ترتیب 481 فقره و 22 فقره ابطال و برگزاری مجدد شد.