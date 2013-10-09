دادگستری دستگاه فرهنگ‌ ساز نيست/ عملکرد ضعیف در حوزه فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی عصر چهارشنبه در جریان دیدار با مسئولان فرهنگی آذربایجان غربی بي‌تفاوت‌ سازي مردم در مقابل بي‌حيايي، بي غيرت كردن مردان و بي حيا كردن زنان و برنامه افزايش شبهات در اذهان جامعه، تشنج‌ و تضادآفريني بين اقوام مختلف را از برنامه هاي نرم دشمنان عليه ملت ايران دانست.

وی با تاكيد بر نقش آموزش و پرورش در فرهنگ سازي، با عنوان اینکه دادگستري دستگاه فرهنگ‌ ساز نيست و بايد آموزش و پرورش و دستگاههاي فرهنگي همه با هم به پاي كار بيايند، اظهار داشت: تقويت بنيه هاي فرهنگي جامعه ضروری است ولی متاسفانه در حوزه فرهنگ ضعيف عمل شده و بايد اين مقوله مورد توجه جدي قرار گيرد.

معاون فرهنگی قوه قضائیه يكي از برنامه‌هاي دشمن براي انحراف جوامع ديني را ساختن شبه دين دانست و عنوان کرد: عنصر ولايت محور وحدت جامعه و محور هدايت فرهنگ، سياست و اجتماع بوده و اسلام با تمام جامعيت خود براي تمام عرصه‌ هاي حيات برنامه داشته و بايد از آموزه هاي اسلامي بهره كافي را در مقابله با تمامي هجمه ها بگيريم.

حجت الاسلام صادقی برنامه ريزي دشمنان عليه نظام اسلامي را بسيار گسترده دانست و با بیان اینکه دشمنان در تمامي عرصه هاي بنيادي از قبيل اعتقادي، اخلاقي و فرهنگي براي ما برنامه دارند، گفت: در حال حاضر يك تهاجم همه جانبه عليه كشور ايران وجود داشته و جبهه گسترده وسيعي پيش روي ما باز شده و امروز شكل جنگ و جهاد از قالب‌هاي سخت به قالب‌هاي نرم تبديل شده است.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي آذربايجان غربي نیز در این جلسه با بیان اینکه اروميه به دليل تنوع قوميتي و گويش‌هاي مختلف به ۷۲ ملت مشهور بوده و زندگي مسالمت آميز اقوام و اديان اين منطقه مثال زدني است، گفت: بافت جمعيت استان شامل ۵۹ درصد شيعه، ۴۰ درصد اهل تسنن و يك درصد اقليت‌هاي ديني ازجمله ارامنه، كليميان و زرتشتيان و آشوريان هستند.

حجت الاسلام محمد باقر کریمی با اشاره به اینکه حجت الاسلام غلامرضا حسني نماينده ولي فقيه در آذربايجان غربي به عنوان يكي از مفاخر و حماسه آفرينان دفاع مقدس و انقلاب در استان بوده و نشان شجاعت را دريافت كرده، اظهار داشت: توجه ويژه به تحكيم بنيان خانواده، توجه ويژه به معضل اعتياد در جامعه، مبارزه با فساد اجتماعي از بعد فرهنگي، ترويج فرهنگ مبارزه با خرافات و ترويج فرهنگ ايثار و شهادت از جمله محورهاي مصوبات شورای فرهنگی عمومی بود.

آیت الله آملی لاریجانی رئيس قوه قضاييه در راس هيئت عالي قضايي در ادامه سفرهاي استاني خود، 17 و 18 مهرماه براي بررسي مسايل قضايي و ديدار با مسئولان، قضات و كاركنان دادگستري به آذربايجان غربي سفر کرده است.