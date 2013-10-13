قربان تا غدير همدان جشنواره اي مي شود/ توليد بيش از 2500 خبر پيرامون جشنواره تئاتر كودك

به گزارش خبرنگار مهر، خسرو بيات پيش از ظهر امروز در جلسه ستاد استاني بيستمين جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان اظهار داشت: جشنواره بين المللي تئاتر در روز عيد قربان 24 مهرماه همزمان در 9 منطقه همدان افتتاح مي شود.

دبير اجرايي بيستمين جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان استان همدان با بيان اينكه همدان ميزبان هشت كشور خارجي است، افزود: اين گروه هاي تئاتر از اسپانيا، لهستان، هلند، عراق، پرتغال، آلمان، ايتاليا و مالزي به همدان براي شركت در جشنواره حضور پيدا مي كنند.

وي با اشاره به اينكه از كشورمان ايران نيز گروه هاي تائتر در اين جشنواره شركت مي كنند، بيان داشت: اين گروه هاي تئاتر از استان هاي تهران، اصفهان، قم، فارس، خراسان رضوي، گيلان و همدان هستند.

بيات اضافه كرد: مراسم افتتاحيه جشنواره تئاتر ساعت 15 در 9 منطقه شهر همدان برگزار مي شود.

دبير اجرايي بيستمين جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان استان همدان با بيان اينكه يكي از ظرافت هاي جشنواره تئاتر امسال اين است كه بين دو عيد برگزار مي شود، عنوان داشت: برنامه اصلي افتتاحيه 24 مهرماه ساعت 19 در خيابان پرستار با حضور بيش از دو هزار نفر صندلي كه براي مردم چيده مي شود، همراه با نورافشاني برگزار مي شود.

وي در ادامه گفت: در بخش شهرستان ها نيز به تئاتر نگاه ويژه اي كرديم و در شهرستان هاي استان همدان برنامه هايي از جمله نمايش هاي صحنه اي، نمايش هاي خياباني، نمايشگاه كتاب، جشن بادبادك ها و غيره برگزار مي شود.

بيات ابراز داشت: افزایش یک سالن نمایش، جداسازی بخش خردسال از کودک و نوجوان، اجرای نمایش در مهدکودکها، افزایش سهمیه گروه های همدان در بخش کودک و نوجوان از تفاوت هاي جشنواره تئاتر امسال با سال گذشته است.

دبير اجرايي بيستمين جشنواره بين المللي تئاتر كودك و نوجوان استان همدان اذعان داشت: تشکیل بخش جدیدی به تئاتر کودک و نوجوان استان با 5 گروه، اجرای نمایشهای خیابانی و صحنه ای در تمام شهرستانها، حضور هنرمندان همدانی در ترکیب داوران، افزایش گروه های شرکت کننده از استان، افزایش محل افتتاحیه از چهار محل به 10 محل و توزیع 6 هزار جلد کتاب از ديگر تفاوت های چشمگیر جشنواره تئاتر در مقایسه با سال گذشته است.

وي بيان داشت: تاکنون بیش از دو هزار و 500 خبر توسط خبرگزاری ها، روزنامه ها، هفته نامه ها تهیه شده است که پیش بینی می کنیم تا پایان جشنواره نزدیک به 10 هزار خبر تولید شود.