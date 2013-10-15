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۲۳ مهر ۱۳۹۲، ۹:۱۵

دردسرهای پرستاری از یک پیرمرد فیلم شد/ارسال "یک آگهی تسلیت برای روزنامه"

دردسرهای پرستاری از یک پیرمرد فیلم شد/ارسال "یک آگهی تسلیت برای روزنامه"

فیلم سینمایی "ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه" به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان 15 مهرماه با حضور صابر ابر و نازنین بیاتی در تهران کلید خورد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری فیلم سینمایی" ارسال یک آگهی تسلیت برای روزنامه" به کارگردانی ابراهیم ابراهیمیان 15 مهرماه در لوکیشنی واقع در خیابان وصال شهر تهران آغاز شد.

صابر ابر و نازنین بیانی بازیگران اصلی این فیلم سینمایی هستند.

فیلمنامه فیلم که توسط سارا سلطانی و ابراهیم ابراهیمیان نگارش شده است موضوعی اجتماعی را روایت می کند. آماده سازی لوکیشن این اثر از یک ماه پیش در خیابان وصال توسط کیوان مقدم و گروهش آغاز شده بود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: ریحان و طاها مدتی است به واسطه یک آگهی در روزنامه مشغول پرستاری از پیرمردی به نام منوچهر آصف هستند. به زودی در خانه آصف حوادثی رخ می‌دهد که طاها و ریحان را دچار استیصال کرده و آنها را بر سر دو راهی تصمیم‌گیری قرار می دهد.

علاوه بر صابر ابر و نازنین بیاتی، پریوش نظریه، خسرو بامداد، رابعه مدنی، نقی سیف جمالی و سورن مناچکانیان دیگر بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

دیگر عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از مدیر فیلمبرداری: علیرضا برازنده، طراح صحنه و لباس: کیوان مقدم، مدیر صدابرداری: عباس رستگارپور، طراحان گریم: فاطمه کمالی، زهرا کمالی، دستیار اول کارگردان: سهیل بیرقی، منشی صحنه: ندا آصف، دسیتار اول فیلمبردار: محمد عزت خواه، دستیار اول طراح: سوفیا شکری، عکس: مهدی دلخواسته، امید صالحی. مدیر تدارکات: امیر یمینی. دستیار تولید: مهرداد زحمتکش. مدیر تولید: بهزاد هاشمی. مجری طرح و برنامه ریز: سحر صباغ سرشت، سرمایه گذار: وحید جمالی، عکاس: مهدی دل خواسته و امید صالحی، تهیه کننده: حسن کلامی.

 

کد مطلب 2156033

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