به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، با صدور پیامی درگذشت مادر بیژن نامدار زنگنه، وزیر پیشین نفت، را تسلیت گفت.

در این پیام، رئیس‌جمهور برای آن مرحومه از درگاه خداوند رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت کرده است.

متن پیام پزشکیان خطاب به مهندس بیژن نامدار زنگنه به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهندس بیژن نامدار زنگنه

درگذشت مادر بزرگوارتان را صمیمانه تسلیت می‌گویم و از درگاه خداوند متعال، برای آن بانوی مرحومه رحمت و مغفرت واسعه الهی و برای جناب‌عالی و دیگر اعضای خانواده محترم، صبر و شکیبایی طلب می‌کنم.

مسعود پزشکیان

رئیس‌جمهوری اسلامی ایران