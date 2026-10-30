به گزارش خبرنگار مهر، حسن یزدانی پس از کسب مدال برنز رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان اظهار داشت: خدا را شکر می‌کنم که در این مسابقات مدال برنز گرفتم و دست خالی برنمی‌گردم. هدفم چیز دیگری بود، اما قسمت نشد به آن برسم. امیدوارم سال آینده در مسابقات جهانی ۲۰۲۷ و المپیک ۲۰۲۸ رنگ مدالم را تغییر دهم و بتوانم همه مردم را خوشحال کنم و شرمنده آن‌ها نشوم.

وی ادامه داد: خدا کمک کرد که شرمنده مردم نشدم و دست خالی برنمی‌گردم. از مردم می‌خواهم دعا کنند تا سایر کشتی‌گیران کشورمان هم بتوانند مدال بگیرند.

دارنده مدال برنز جهان با اشاره به عملکرد کامران قاسم‌پور و سینا خلیلی گفت: کامران قاسم‌پور و سینا خلیلی بدشانسی آوردند و حیف شدند. آن‌ها باید مدال می‌گرفتند، اما گاهی اوقات شرایط آن‌طور که می‌خواهیم پیش نمی‌رود. امیدوارم مردم با ارسال انرژی مثبت از آن‌ها حمایت کنند تا سال آینده با انگیزه بیشتری به میدان بروند.