فکت چک؛ اخباری که ۸ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانهروز گذشته تکذیب شدهاند.
-اخلال در تامین نان شهروندان مازندرانی
منبع تکذیبیه: بازرگانی استان
*سرعت تکذیب: شش ساعت
-ادعاهای مطرح شده درباره مقصر بودن ایران در پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا
منبع تکذیبیه: وزارت امورخارجه
*سرعت تکذیب: ۱۱ساعت
-ادعای تکراری هدف قرارگرفتن تمام ایستگاههای راداری و موشکهای پدافندی ایران
منبع تکذیبیه: فارس
-انجام عملیات نظامی نیروهای یمن به سمت خاک عربستان
منبع تکذیبیه: نیروهای مسلح یمن
*سرعت تکذیب: دو ساعت
-ادعای رسانههای غربی درباره نگهداری مواد هستهای در کوه کلنگ
منبع تکذیبیه: نماینده مجلس
*سرعت تکذیب: بیش از چهار روز
-بالا بودن میانگین معدل دانش آموزان مدارس غیردولتی (بالاتر از ۱۷)
منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش
*سرعت تکذیب: سه روز
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