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۸ آبان ۱۴۰۵، ۲۲:۳۳

فکت چک؛ اخباری که ۸ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

فکت چک؛ اخباری که ۸ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

مروری بر مهم‌ترین خبرها و ادعاهایی که در ۲۴ ساعت گذشته تکذیب شدند.

خبرگزاری مهر - مجله مهر: در ۲۴ ساعت گذشته، چند خبر و ادعا در فضای رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که بعدتر از سوی مراجع رسمی تکذیب شدند. در این گزارش، مروری داریم بر خبرهایی که طی یک شبانه‌روز گذشته تکذیب شده‌اند.

-اخلال در تامین نان شهروندان مازندرانی

منبع تکذیبیه: بازرگانی استان

*سرعت تکذیب: شش ساعت

-ادعاهای مطرح شده درباره مقصر بودن ایران در پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا

منبع تکذیبیه: وزارت امورخارجه

*سرعت تکذیب: ۱۱ساعت

-ادعای تکراری هدف قرارگرفتن تمام ایستگاه‌های راداری و موشک‌های پدافندی ایران

منبع تکذیبیه: فارس

-انجام عملیات نظامی نیروهای یمن به سمت خاک عربستان

منبع تکذیبیه: نیروهای مسلح یمن

*سرعت تکذیب: دو ساعت

-ادعای رسانه‌های غربی درباره نگهداری مواد هسته‌ای در کوه کلنگ

منبع تکذیبیه: نماینده مجلس

*سرعت تکذیب: بیش از چهار روز

-بالا بودن میانگین معدل دانش آموزان مدارس غیردولتی (بالاتر از ۱۷)

منبع تکذیبیه: آموزش و پرورش

*سرعت تکذیب: سه روز

فکت چک؛ اخباری که ۸ آبان ۱۴۰۵ تکذیب شدند

کد مطلب 6994639

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