به گزارش خبرنگار مهر، امير خجسته ظهر سه شنبه در نخستین همایش مهندسی ساختمان، مدیریت شهری و توسعه پایدار گفت: متاسفانه نبود این طرح باعث بسیاری از تصمیم گیری ها وسیاستهای غلط در مدیریت شهری در راستای توسعه شهرها می شود که در صورت قانون شدن مدیریت یکپارچه شهری، قدرت اختیارات وتصمیم گیری شهرداران در ارائه خدمات متنوع به شهروندان بیشتر وبا برنامه تر خواهد شد.

وی، وجود قانون جامع وکامل برای شوراهای شهر و روستاها را ضروری دانست وادامه داد: هم اکنون کمیته ای از سوی کمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس شورای اسلامی در حال آسیب شناسی از نوع نیازها و نیز عملکرد دوره چهارم شورا با هدف برطرف شدن نقص های موجود در دوره پنجم است.

رئيس كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس شوراي اسلامي گفت: شوراها می توانند با عملکردشان جایگاه خودشان را تثبیت کنند و قدرت واقتدارکاری شان را نشان دهند.

خجسته، سیاسی شدن شوراهای شهرها و اختلاف و چند سلیقه ای برخی اعضای شورا با شهرداران را از افت و چالش های پیش رو شوراها دانست و تاکید کرد: اعضای شوراهای اسلامی باید به جای دامن زدن به این اقدام ها واختلاف ها به رای مردم وفادارباشند و در جهت خدمت به آنها تلاش کنند.

وی افزود: وحدت ،همدلی و همفکری لازمه تحقق عملی توسعه پایدار شهری است که شوراهای اسلامی شهرها باید در این مسیر و امر نظارت شهرداریها تلاش کنند.

در نخستین همایش مهندسی ساختمان، مدیریت شهری و توسعه پایدار که با حضور شهرداران واعضای شورای اسلامی شهرهای مازندران در آمل برگزار شد، از تعدادی از اعضای شوراها، شهرداران و مهندسان ساختمان مازندران تجلیل شد.