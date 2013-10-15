نظارت 30 اکیپ دامپزشکی استان در روز عید سعید قربان/ 1276 مورد تخلف بهداشتي

دکتر سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این اکیپ ها در شبکه های دامپزشکی، کشتارگاه و میادین عرضه دام زنده آماده خدمات رسانی به شهروندان هستند تصریح کرد: شهروندان در این روز دام های قربانی خود را حتی المقدور از مراکز و میادین عرضه دام خریداری و به منظور کنترل بیماری های مشترک انسان و دام در کشتارگاه ها ذبح کنند.



وی از بازدید 41 هزار و 72 نوبت از مراكز توليد ، نگهداري و عرضه انواع فرآورده هاي خام دامي خبر داد و گفت: بازرسان وكارشناسان اداره نظارت بر بهداشت عمومي در طول شش ماهه سال اول جاري اقدام به بازدید مراكز توليد ، نگهداري و عرضه انواع فرآورده هاي خام دامي کرده اند.

1276 مورد تخلف بهداشتي

حسینی با بیان اینکه از اين تعداد بازديد 1276 مورد تخلف بهداشتي مشاهده شد ادامه داد: در برخي موارد با تذكرات لازم ضوابط بهداشتي سازمان دامپزشكي كشور را گوشزد و تعداد 156 مورد نيز با ارجاع پرونده به مراجع قضايي احكام بازدارنده صادر شد.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی وزن موارد ضبطي فرآورده هاي خام دامي را 35 هزار و 590 كيلوگرم ذكر كرد وگفت: به منظور كنترل كيفي وبهداشتي فرآورده هاي خام دامي دراين مدت تعداد 666مورد نمونه برداري جهت آزمايشات لازم انجام شده است.

وي بازديدهاي ادواري كارشناسان و بازرسين بهداشتي دامپزشكي را از اهم فعاليتها و اقدامات انجام يافته اين اداره برشمرد و خاطر نشان ساخت: بازرسين بهداشتي دامپزشكي در سطح كشتارگاه هاي استان جمعاً تعداد 76 هزار و 974 راس دام دام سبك و سنگين كشتار شده را مورد معاينه وبازرسي قرارداده اند.

خارج شدن مقدار34 تن گوشت غير بهداشتي از چرخه مصرف

این مقام مسئول اضافه کرد: اين بازرسي ها منجر به استحصال چهار هزارتن گوشت سالم وبهداشتي وهمچنين خارج شدن مقدار34 تن گوشت غير بهداشتي ازچرخه مصرف انساني شده است .

وی تعداد طيور كشتار شده دركشتارگاه هاي استان راهشت میلیون و 538 هزار و 790 قطعه اعلام كرد وگفت : از اين تعداد طيور كشتارشده درشش ماهه اول سال 92 نزديك به 20هزارتن گوشت سفيد استحصال و83 تن گوشت نيز از چرخه مصرف خارج شده است

حسینی با اعلام اينكه مردم در هنگام خريد گوشت به برچسب روي لاشه كه اطلاعات مربوط به لاشه نظير تاريخ توليد و تاريخ انقضاء و نام كشتارگاه بر روي آن قيد گرديده و همچنين به مهر بهداشتي دامپزشكي روي لاشه توجه نمايند افزود: بازرسين بهداشتي مستقر در كشتارگاهها در بازرسي صحي از گوشت و لاشه ها در طول شش ماهه سال جاري مقدار 12 تن آلايش هاي خوراكي را بدليل آلودگي هاي انگلي نظير سيستي سرك ، ساركوسيست و ... و بيماريهاي مختلف نظير سل ، بروسلوز ( تب مالت ) ، زردي و ... حذف و معدوم نموده اند.

وی در پايان افزود: شبكه هاي دامپزشكي شهرستانها اين آمادگي را دارند تا در مواقع تماس شهروندان در زمان برخورد با موارد عرضه غير بهداشتي انواع فرآورده هاي خام دامي وارد عمل شده و اقدامات لازم را معمول دارند