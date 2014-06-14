دامداران در خصوص شیوع بیماری دامی لمپی اسکین مراقب باشند

سید سعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بیماری لمپی اسکین یک بیماری ویژه دام است گفت: این بیماری عمدتا توسط نیش پشه و حشرات خونخوار اتقال می یابد و دامداران باید ضمن رعایت بهداشت نسبت به سم پاشی مکرر اماکن دام اقدام و از هرگونه خرید و یا جابجایی دام از استان های غربی کشور خودداری کنند.

وی اضافه کرد: بیماری لمپی اسکین یک بیماری ویروسی ویژه دام سنگین و با سرعت انتشار بالا است که وجود گره و برجستگی خاص بر روی پوست ، تب، ترشحات بزاق و آب ریزش در دهان و کاهش شیر از جمله علائم این بیماری بر روی دام است.

وی کانون این بیماری را در شهرهای بوکان و میاندوآب اعلام کرد و با بیان اینکه خوشبختانه تاکنون این بیماری در استان مشاهده نشده از دامداران خواست تا در صورت مشاهده هر گونه علایم بیماری در دام ها مراتب را به شبکه های دامپزشکی اطلاع دهند و از هرگونه انتقال دام بدون مجوز دامپزشکی خودداری کنند.

حسینی اظهارداشت: بیماری لمپی اسکین بیماری است که قابل انتقال به انسان نیست و در گاو و گوساله مشاهده می شود.

وی اضافه کرد: از آنجایی که انتقال عامل بیماری علاوه بر تماس با گاوهای بیمار و محصولات خام دامی آلوده به ویروس، از طریق گزش حشرات (پشه ها و مگس های خونخوار) به طور مکانیکی صورت می گیرد و با توجه به شرایط آب و هوایی فعلی، وزش بادهای شدید طی روزهای اخیر و دمای هوا که مناسب تکثیر و فعالیت حشرات ناقل می باشد، بسیج امکانات در قالب اکیپ های واکنش سریع در سطح استان های درگیر، برای جلوگیری از گسترش بیماری و خاموش کردن بیماری در کانون های اولیه آن ضروری است.

استان مرکزی دارای 350 هزار راس دام سنگین و 2 میلیون و 200 هزار راس دام سبک است.

گفتنی ست این بیماری که مختص دام بوده و قابل انتقال به انسان نیست،‌ زمانی محدود به قاره آفریقا بوده و در سالهای اخیر در سایر کشورها از جمله مصر، اردن، لبنان، فلسطین اشغالی، عمان،‌عراق و ترکیه بروز کرده است.

