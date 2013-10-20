سالمنداني كه در خانه خود گم می شوند/ خاطرات ناخوانای سالمندی در غبار آلزايمر

به گزارش خبرنگارمهر، سالمند مبتلا به آلزايمر نام عزيزترين فرد خانواده اش را به ياد نمي آورد و اين نقطه همان اول خطي است كه بايد پرستار يا خانواده با افزايش آگاهي نسبت به اين اختلال رواني برخوردي با ملايمت و مهرباني با آن پيرمرد يا پيرزن داشته باشند.

سالمندي كه فراموش مي كند

کارشناس سلامت روان معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي مشهد درگفتگو با خبرنگار مهر و دربررسي اختلال شايع دوران سالمندي يعني زوال عقل يا همان آلزايمر ابرازمي كند: بيمارمبتلا اشيا را جا به جا مي گذارد، وعده ملاقاتش را فراموش مي کند، داروهاي خود را مصرف نمي کند و يک سؤال یا خاطره را مرتباًً تکرار مي كند حتي اگر لحظاتي قبل آن را مطرح کرده باشد.

خديوي مي گويد: به تدريج که حافظه کوتاه مدت فرد سالمند ضعيف تر و کم کم محومي شود، بيمار توانايي به ياد آوردن لغات مناسب براي جمله بندي را نيز از دست مي دهد.

وي مي افزايد: توانايي نگهداري زنجيره افکار و ترتيب جملات نيزدربيمارمختل مي شود به طوري که گاه بيماردرجمله سازي درمانده مي شود.

كاهش تمركز و كاهش توانايي ها

اين كارشناس سلامت روان معاونت بهداشت خراسان رضوي با بيان اينكه به موازات کاهش توانايي تکلم و بيان،توانايي خواندن نيز در اين افراد کاهش مي يابد مي گويد: البته دليل آن روشن است، زیرا قدرت تمرکز فکرکاهش يافته، بيمارقادر به نگهداري اطلاعات به مدت لازم نيست و چون نمي تواند جمع بندي کند، توانايي استفاده از اطلاعات را ازدست مي دهد.

وي يادآورمي شود:جمع و تفريق اعداد نيزاحتياج به حافظه دارد واين بيماران به دليل نقص حافظه و فراموشي، توانايي تفکر انتزاعي را از دست مي دهند و در محاسبات عددي نيز دچار مشكل مي شوند.

بردباري در برابر رفتار پرخاشگرانه سالمند مبتلا به آلزايمر

خديوي به ضعف در تصميم گيري دراين سالمندان اشاره مي كند و مي گويد: سالمند مبتلا به آلزايمر رابطه فصل با لباس را درک نمي کند و ممکن است در وسط تابستان، کت زمستاني يا پالتو بپوشد و يا چک بي محل بنويسد، يا رفتار پرخاشگرانه بدون توجه به نتيجه آن داشته باشد که متأسفـانه گاه اطرافيـان دست به رفتارمتــقابل مي زنند.

به گفته وي اين بيماران به زمان و مكان آگاه نيستند و در درک زمان و فضا مشكل دارند و گاه حتي در منزل خود گم مي شوند يا براي وارد شدن به ماشين سر خود را خم نمي کنند.

فراموشي اسامي افراد خانواده

اين كارشناس سلامت روان آزار دهنده ترين علامت در اين بيماران را فراموش کردن اسامي اطرافيان و حتي عزيزترين افراد در خانواده شان مي داند.

وي به علائم ديگراين بيماري اشاره و مي گويد: از دست دادن علاقه به زندگي و لذت، مشكلات جنسي، ايجاد افكار هذياني و بدبين شدن فرد، بوجود آمدن تغييرات شخصيتي در فرد، نشان دادن هيجانهاي كودكانه از جمله نشانه هاي اين بيماري است.

دفترچه يادداشتي براي ثبت كارهاي روزمره

وي در بيان روشهای کمک به سالمندان مبتلا به ضعف حافظه توضيح مي دهد: سالمند مبتلا مي تواند دفترچه یادداشتي تهيه كند و پیامهای خود را در آن بنویسد و حتی می‌تواند یک تقویم به همراه داشته و رویدادهای پیش‌بینی شده،حتی کارهای روزمره را در آن بنویسد.

به گفته اين كارشناس سلامت روان اشخاصی که ازافت حافظه رنج می‌برند، می‌توانند روی روزهایی که سپری می‌شود خط بکشند.

تجربه مشكلات اجتماعي همراه با آلزايمر

يك كارشناس روان شناسي نيز به خبرنگار مهر مي گويد: معمولاً بيمارمبتلا به آلزايمر، مشکلات روانی و اجتماعی مانند افسردگی را نيز به دنبال آلزايمر تجربه می کند.

مهدي روحاني توضيح مي دهد: درمانها و مراقبت ها در اين بيماران معمولاً در جهت کنترل و پيشگيری از اين گونه عوارض انجام مي شود.

وي توصيه مي كند: اگر درخانواده سالمندي مبتلا به اين بيماري داريد حالت‌ خصومت‌ و هذیان آنها را به دل نگيريد.

روحاني پيشنهاد مي كند: براي اينكه فرد دچارآسيب بدني مي شود محیط‌ خانه‌ را مناسب حال اوتغییر داده و با يادآوري مكرركارها به او كمك كنيد.

خانواده با سالمند مبتلا به آلزايمر مهربان باشد

وي ادامه مي دهد: وسايل سالمند ميتلا به ضعف حافظه را جا به جا نكنيد و او را به مكان هاي نا آشنا نبريد و همچنين نام محلي كه در آن هست را مرتب برايش يادآوري كنيد.

اين كارشناس روانشناسي توضيح مي دهد: چسباندن برچسب روي كشوها، وسايل و اتاق ها ممكن است به سازگار شدن برخي از بيماران در مرحله اوليه بيماري كمك كند.

وي تاكيد مي كند: خانواده سالمند بايد با محدوديت هاي شناختي اشخاص مبتلا به زوال عقل با ملايمت و مهرباني برخورد كند.

روحاني مي افزايد: ديگران نبايد در حضورسالمند درباره ناتواني هايشان صحبت كنند، فراموش كاري و رفتارهاي غيرعادي او را مسخره يا بدگماني هاي پارانويي اش را ناديده بگيرند.

بيمارمبتلا به آلزايمرنيازمند بردباري وهمراهي

آلزايمر در كنار اختلالات افسردگي، اختلالات اضطرابي، اختلالات هذياني، سوء مصرف و وابستگي به مواد، اختلالات خواب و اختلالات شناختي از بيماري هاي سالمندي است كه با سبك زندگي ناسالم شهرنشينان ايجاد شده و با آغاز مسير اين بيماري خاطرات سالمند به فراموشي سپرده مي شود و او در مكان و زمان گم مي شود.

كارشناسان سلامت روان توصيه مي كنند كه افراد خانواده از حمايت سالمند مبتلا به آلزايمر دريغ نكنند و با بردباري او را كه ممكن است در خانه خود گم شود تنها نگذارند.

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گزارش : زهره رنگ آميز