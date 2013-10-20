خبرهای خوش دارویی معاون وزیر بهداشت/ کاهش قیمت داروی بیماران پیوندی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رسول دیناروند با اشاره به اینکه ظرف دو روز آینده تعداد داروهایی که به تفاهم با سازمانهای بیمه‌گر در آمده اعلام خواهد شد افزود: 34 قلم دارو به فهرست قبلی بیماران صعب العلاج اضافه شده است به گونه‌ای که برخی دیگر از کاستی‌هایی که در ابتدای برنامه وجود داشت را مشاهده نخواهیم کرد.

وی با بیان اینکه سازمانهای بیمه گر از آمادگی لازم برای وارد کردن لیست جدید قیمتها را در سایتشان را نیز دارند افزود: انشالله بیماران سریعتر از دفعات قبل از این حمایتها برخوردار خواهند شد.

دینارورد در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آیا این 34 قلم داروی جدید می‌تواند منشا موج جدیدی برای بیماران محسوب شود ادامه داد: برای بیمارانی که از این داروها استفاده می‌کنند حتما می‌تواند خبر خوشی باشد.

وی با اشاره به اینکه یکی از داروهای اصلی بیماران پیوندی ماکروفنولید است گفت: این دارو سالهاست که جزو برند اصلی داروهای بیماران صعب العلاج محسوب می‌شود که خوشبختانه در ایران تولید می‌شود.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به سازوکارهای سازمانهای بیمه‌گر افزود: مبنای عمل سازمانهای بیمه‌گر در این است که اگر قیمت تولید دارو داخل ارزان باشد قیمت پایین‌تر را مورد محاسبه خود قرار دهند.

وی با اشاره به اینکه سازما‌نهای بیمه‌گر نمی‌توانند داروهای گران قیمت را معیار عمل خود قرار دهند، اظهار داشت: "سلسپت" داروی گران قیمتی برای بیماران پیوندی بود که در فهرست قبلی حمایت سازمانهای بیمه گر لحاظ نشده بود اما خوشبختانه اینک در لیست جدید داروهای تحت پوشش قرار گرفته به گونه‌ای که دیگر بیماران نیازی به پرداخت مابه التفاوت ندارند.

دیناروند با اشاره به اینکه بیماران پیوندی برای هر کپسول مبلغی حدود 1500 تومان پرداخت می‌کردند اما اکنون این مبلغ به حدود 200 تومان رسیده است گفت: ظرف دو روز آینده فهرست جدید قیمت داروها ابلاغ خواهد شد و ما نیز شاهد کاهش قیمت جدی در داروی بیماران پیوندی که تعداد آنان هم کمک نیست خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه بیش از 90 درصد بیماران پیوندی از داروی سلسف استفاده می‌کنند خاطر نشان ساخت: قرار گرفتن این دارو در فهرست جدید خبر خوشی برای این دسته از بیماران به شمار می‌رود.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه قیمت داروهای همه بیماران متابولیک به نصف خواهد رسید گفت: تعدادی از داروهای بیماران سرطانی که در فهرست قبلی جا مانده بود در لیست جدید قرار خواهد گرفت به گونه‌ای که قیمت آنها هم به نصف خواهد رسید.

وی با اشاره به تغییر نرخ ارز و تاثیر آن در قیمت داروها تصريح كرد: قیمت انسولین مورد پوشش 90 درصدی قرار گرفت که این اقدام حرکت بسیار مثبتی در جهت بهبود وضعیت بیماران محسوب می‌شود.

دیناروند در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا اعتبار در نظر گرفته جوابگوی لیست جدید را می‌دهد افزود: ما نمی‌خواهیم بار بیش از حد را به سازمان‌های بیمه‌گر اضافه کنیم زیرا محاسباتی که به عمل آوردیم براساس اعتبار تخصیص یافته است.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه امسال 1200 میلیارد تومان اعتبار برای بیمه‌ها در نظر گرفته شده است ادامه داد: 400 میلیارد تومان از این مبلغ پرداخت شده و 800 میلیارد تومان بعدی هم در ادامه پرداخت خواهد شد.

وی با بیان این که براساس اعتبارات دولت تخصیص این مبالغ با گذشت زمان تکمیل می‌شود تصریح کرد: انشالله پرداختی‌های ما به بیمه‌ها تا دی و بهمن ماه سال جاری تکمیل خواهد شد البته پرداخت بعدی در آبان ماه خواهد بود.

دیناروند گفت: بخشی از این اعتبارات مربوط به بیماران خاص و صعب العلاج است و بخشی دیگر نیز مرتبط با همه داروهای تحت بیمه است

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه بار مالی که بیمه‌ها وارد شده از بابت همه داروها است خاطر نشان ساخت: داروهای بیماران خاص و صعب العلاج بسیار گران قیمت است.

وی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی براینکه در طرح جدید چه اقداماتی در خصوص تغییر نرخ ارز برخی از داروها انجام داده‌اید گفت: در فهرست جدید تمرکز ما بر روی بیمارانی است که هزینه‌های داروهای آن‌ها بسیار زیاد است.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه همه داروهای بیماران متابولیک وارد فهرست جدید شده است تصريح كرد: بیماران متابولیک شامل بیمارانی می‌شود که دارای نقایص ژنتیک هستند و اگر این داروهای گران قیمت را تهیه نکنند حیاتشان به خطر می‌افتد.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: بخش عظم هزینه دارو این بخش از بیماران از طریق یارانه پرداخت می‌شود اما با این وجود قیمت داروهایی که وارد داروخانه می‌شود برای بیماران خاص و صعب العلاج بسیار سنگین است.

وی با اشاره به اینکه تمام داروهای بیماران متابولیک وارد فهرست جدید شده است اظهار داشت: کسانی که مشمول حمایت می‌شوند می‌توانند از مسیر بیمه عبور کنند.

رئیس سازمان غذا و دارو با اشاره به اینکه حدود 10 الی 15 قلم داروی ضد سرطانی وجود دارد که در فهرست بیمه نبود گفت: خوشبختانه این دسته از داروها نیز تحت پوشش بیمه قرار گرفته است به گونه‌ای که 50 درصد هزینه‌ها از طریق سازو کاری که با بیمه به تفاهم رسیده‌ایم پوشش داده می شود و 50 درصد مابقی را هم بیمار پرداخت می کند.

دیناروند با اشاره به اینکه دو سه قلم از داروهای بیماران هپاتیت c و بیماران مزمن در فهرست جدید قرار گرفته است گفت: به فهرست جدید چند قلم از داروهای متفرقه هم نیز اضافه شده است.

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان این که در مجلس مصوبه‌ای برای تعریف بیماران خاص وجود دارد افزود: برخی از بیماری‌ها ممکن است از نظر مردم صعب العلاج فرض شود اما جزو تعریف ما نیستند.

وی با بیان اینکه بیماری صعب العلاج بیماری است که درمان آنها طولانی مدت، سخت و مزمن است اظهار داشت: ممکن است برخی بیماران قلبی و عروقی را جزو بیماریهای صعب العلاج فرض کنند اما باید گفت داروی این دسته از بیماران گران قیمت نیست.

دیناروند با اشاره به اینکه باید بخش زیادی از هزینه داروهای مورد پوشش بیمه‌ها برای تعداد کمی از بیماران صرف شود افزود: برای فرد معمولی که در سال دو سه بار نیاز به نسخه پزشک دارد پرداخت 10 تا 15 هزار تومان پول دارو زیاد نیست اما برای بیماران خاص و صعب العلاج که هر ماه باید هزینه بسیار زیادی را صرف خرید داروهای گران قیمت کنند بسیار کمر شکن است.