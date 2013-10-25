بررسی اسلامی شدن دانشگاه روی میز معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر، طه هاشمی در جلسه شورای دانشگاه آزاد که در واحد علوم و تحقیقات برگزار شد، گفت: هنری که ما در دانشگاه آزاد اسلامی داریم این است که دانش آموختگانمان در حالی که دارای نماد علم هستند به معنای حقیقی نیز دیانت را آموخته و دارای ارزش های انسانی باشند.

معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی، ادامه داد: برنامه های ما در دانشگاه آزاد اسلامی باید به گونه ای باشد که علاوه بر توجه به حوزه پژوهش و آموزش به مسائل فرهنگی نیز به خوبی پرداخته شود.

هاشمی با تاکید بر اینکه باید دین به درستی به مخاطبان منتقل شود، خاطر نشان کرد: وظیفه ما به عنوان متصدیان امور فرهنگی در زمینه حوزه علم و دین بسیار سنگین است.

وی افزود: بررسی اسلامی شدن دانشگاه در دستور کار معاونت فرهنگی قرار گرفته که پس از تهیه طرحی جامع برای اجرا به واحدهای دانشگاهی ابلاغ می شود.

هاشمی همچنین به 21 راهبرد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه اسلامی شدن دانشگاه ها اشاره کرد و از روسای مناطق خواست تا برنامه های خود را درباره این راهبردها هرچه سریع تر ارائه کنند.

وی همچنین در توضیح گفته های خود، افزود: در مباحث عمومی اسلامی شدن دانشگاه ها تمامی حوزه ها اعم از آموزشی، دانشجویی و پژوهشی درگیر می شوند و پیوست های اجرایی خود را اعلام می کنند تا هر منطقه به بررسی یک راهبرد بپردازد.