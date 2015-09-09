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۱۸ شهریور ۱۳۹۴، ۸:۵۴

معاون وزارت علوم خبر داد:

ابلاغ بخشی از سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها تا ۳ ماه آینده

ابلاغ بخشی از سند اسلامی شدن دانشگاه‌ها تا ۳ ماه آینده

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم گفت: بررسی موضوعات مختلف سند اسلامی شدن دانشگاهها در کارگروه های ۴ گانه برای تعیین محور های مهم ادامه داد و بخش اول این سند تا ۳ ماه آینده ابلاغ می شود.

سید ضیا هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سند اسلامی شدن دانشگاه ها سال ۱۳۹۲ در سطح ستادی ابلاغ شده است، اما بحث و بررسی در کارگروه های ۴ گانه شامل آموزشی، فرهنگی، مدیریتی، پژوهشی برای تعیین محور های مهم ادامه دارد و این اولویت بندی ها پس از نهایی شدن به دانشگاه ها ابلاغ خواهد شد.

وی افزود: ابلاغ این اولویت ها مانعی برای دانشگاه ها نیست، دانشگاه ها براساس برنامه ها و خلاقیت هایی که دارند می توانند فعالیت ها و برنامه های خودشان را انجام دهند، اما برای اینکه یک حرکت هماهنگ و سنجیده در سطح ملی انجام شود برنامه ها در این نظام های چهار گانه با حضور وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، دانشگاه آزاد، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری، جهاد دانشگاهی، وزارت بهداشت و دیگر نهادهای مسئول مورد تصویب قرار می گیرد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ادامه داد: اولین بخش از سند اسلامی شدن دانشگاه ها تا ۳ ماه آینده به دانشگاه ها ابلاغ می شود.

هاشمی با اشاره به مهمترین بندهای فرهنگی سند اسلامی شدن دانشگاه ها گفت: یکی از مهمترین برنامه های ما در این سند کرسی های آزاد اندیشی است که مورد تاکید مقام معظم رهبری است. تکریم اساتید و همچنین الگوسازی و معرفی مفاخر علمی، توسعه تعاملات فرهنگی در سطح بین المللی از برنامه های فرهنگی سند اسلامی شدن دانشگاه ها است.

کد مطلب 2911305

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