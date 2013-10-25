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۳ آبان ۱۳۹۲، ۲۰:۵۴

پژمان نوری:

استقلال در دفاع ضعیف است

استقلال در دفاع ضعیف است

پژمان نوری ابراز امیدواری کرد مسئولان تیم فوتبال استقلال در نیم فصل دوم بازیکنان دفاعی به خدمت بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال امروز جمعه در هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران با دو گل از سد فولاد صدرنشین گذشت.

پژمان نوری در پایان بازی اظهار داشت: بازی خوبی بود و استقلال به آن چیزی که می‌خواست رسید. ما موفق شدیم یک بازی شش امتیازی را ببریم. امیدوارم که این پیروزی از لحاظ روحی به تیم ما کمک کند.

 پست اصلی نوری خط میانی است اما وی در این بازی به عنوان مدافع انجام وظیفه کرد. نوری در این خصوص اظهار داشت: استقلال فقط هافبک دارد و امیدوارم مسئولان باشگاه برای نیم فصل دوم بازیکنان دفاعی جذب کنند.

کد مطلب 2162157

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