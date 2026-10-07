به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی عصر چهارشنبه در همایش ملی روز روستا و عشایر که در شهر تاریخی توس (آرامگاه فردوسی) برگزار شد، با اشاره به جایگاه دهقان توس و نقش ماندگار او در حفظ هویت ملی، اظهار کرد: فردوسی با زبان و اندیشه خود هویت تاریخی و فرهنگی ایران را قوام بخشید و امروز سخن او، یادآور مسئولیت همگانی ما در حفظ سربلندی ایران است؛ مسئولیتی که در عرصه آبادانی روستاها و توانمندسازی عشایر تبلور می‌یابد.

فرماندار مشهد با بیان اینکه «روستا تنها یک نقطه جغرافیایی نیست، بلکه بخشی از زنجیره تولید، اقتصاد و فرهنگ کشور است»، تصریح کرد: عشایر نیز با تجربه و توان تولیدی خود، سرمایه‌ای ارزشمند برای ایران محسوب می‌شوند. بنابراین باید به روستا و عشایر نه به عنوان یک ثقل، بلکه به عنوان یک ظرفیت و فرصت نگریست.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، بر نقش محوری زنان روستایی و عشایری تأکید کرد و گفت: زنانی که در کنار مسئولیت‌های خانوادگی، در کشاورزی، دامداری، صنایع‌دستی و فرآوری محصولات فعالیت می‌کنند، ستون‌های اصلی تولید در این مناطق هستند. وظیفه ما اتخاذ تدابیر لازم برای آموزش، توانمندسازی و دسترسی این بانوان به بازار است تا مهارت‌های آنان به درآمد پایدار تبدیل شود.

حسینی با اشاره به اهمیت برگزاری نمایشگاه‌های محصولات روستایی، خاطرنشان کرد: این نمایشگاه‌ها فرصتی برای پیوند مستقیم تولیدکننده با بازار مشهد و استفاده از ظرفیت زیارت و گردشگری است. در این مسیر، مدیریت اجرایی موظف به تسهیل امور، هماهنگی ظرفیت‌ها و رفع موانع تولید است و این امر جز با همکاری دستگاه‌های اجرایی، مدیریت شهری، دهیاری‌ها و بخش خصوصی امکان‌پذیر نخواهد بود.

فرماندار مشهد در ادامه با تأکید بر لزوم حفظ انسجام ملی، افزود: دشمنان ایران با ایجاد اختلاف و ناامیدی در پی تضعیف سرمایه اجتماعی کشور هستند. پاسخ ما در برابر این هجمه‌ها، تقویت همدلی و وحدت حول منافع ملی است. اگر دانش، مهارت، تولید، مدیریت و سرمایه اجتماعی را در کنار یکدیگر قرار دهیم، مسیر توسعه را با قدرت بیشتری طی خواهیم کرد.

وی ضمن تقدیر از تلاش‌های تمامی دست‌اندرکاران این جشنواره یاد و نام حکیم ابوالقاسم فردوسی را گرامی داشت و تأکید کرد: ایران عزیز با وحدت، همدلی و تلاش مردمش در شهر، روستا و جامعه عشایری سربلند و پایدار خواهد ماند.