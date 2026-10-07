https://mehrnews.com/x3dgs5 ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶ کد مطلب 6971135 استانها خراسان رضوی استانها خراسان رضوی ۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶ برگزاری جشنواره روز ملی روستا و عشایر در آرامگاه فردوسی مشهد- جشنواره روز ملی روستا و عشایر با حضور مسئولان مشهد در آرامگاه فردوسی برگزار شد. دریافت 38 MB کد مطلب 6971135 کپی شد مطالب مرتبط منافع ورود سالانه ۳۵میلیون زائر به خراسان رضوی به روستاها نمیرسد فرماندار مشهد: روستا و عشایر ستونهای اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی هستند سایت "روستا" در مشهد رونمایی می شود جشنواره روز ملی روستا و عشایر در آرامگاه فردوسی باید طرحهای تسهیلات بومگردی در روستاها تقویت شود دهیار پرچمدار آبادانی و پیشرفت روستا است برچسبها روز ملی روستا عشایر فرماندار مشهد مشهد
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