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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

برگزاری جشنواره روز ملی روستا و عشایر در آرامگاه فردوسی

برگزاری جشنواره روز ملی روستا و عشایر در آرامگاه فردوسی

مشهد- جشنواره روز ملی روستا و عشایر با حضور مسئولان مشهد در آرامگاه فردوسی برگزار شد.

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کد مطلب 6971135

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