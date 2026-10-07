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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۴۷

توزیع ۳۵۰ بسته تحصیلی در مناطق عشایری و روستایی «مهرستان»

توزیع ۳۵۰ بسته تحصیلی در مناطق عشایری و روستایی «مهرستان»

مهرستان- همزمان با روز ملی عشایر و روستا، ۳۵۰ بسته تحصیلی شامل کیف، کفش و نوشت افزار میان دانش آموزان عشایری و روستایی مهرستان توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه، ۳۵۰ بسته لوازم‌التحریر، کیف و کفش به ارزش ۶۳۰ میلیون تومان با هدف حمایت از دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار، در ۱۱ روستای مناطق روستایی و عشایری بخش مرکزی و بیرک شهرستان مهرستان توزیع شد.

این بسته‌ها با حمایت یک مرکز نیکوکاری و یک موسسه جهادی و با همکاری جمعیت هلال‌احمر شهرستان مهرستان تهیه و توزیع شده است.

کد مطلب 6971134

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