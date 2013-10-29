همکاری مجدد حامد زمانی و مداح معروف/ پیشنهاد برپایی کنسرت مذهبی در ماه صفر

حامد زمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت‌هایش در آستانه محرم اینگونه گفت: مشغول آماده کردن دو قطعه موسیقایی ویژه ایام محرم و صفر هستم که برخی اشعار آن توسط سعید بیابانکی و حسین جنتی سروده شده که طبق برنامه ریزی هایی که انجام دادیم به طور حتم در یکی از قطعات از حضور دوباره عبدالرضا هلالی برای اجرای مشترک استفاده خواهم کرد.

وی ادامه داد: امیدواریم بعد از ساخت این آهنگ‌ها بتوانیم نمآهنگ‌هایی را هم برای پخش در شبکه‌ های مختلف سیما آماده کنیم. فضای این ملودی‌ها طوری تنظیم شده که می تواند به عنوان یکی از آثار متفاوت موسیقایی محرم و صفر مورد استفاده مخاطبان قرارگیرد.

زمانی همچنین از برگزاری یک مراسم رونمایی برای قطعه "13 آبان" در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این قطعه به مناسب گرامیداشت روز 13 آبان آماده شده است که با برگزاری مراسم رونمایی آن طی چند روز آینده در روز مورد نظر برای مخاطبان ارائه خواهد شد.

وی افزود: البته تولیدات موسیقایی با موضوع نقد وهابیت، سلاح‌های شیمیایی و همچنین خوانندگی تیتراژ مجموعه طنز تلویزیونی "کرکره" جزو برنامه‌های آینده من در عرصه خوانندگی است که به‌زودی جزییات آن اعلام می شود.

این خواننده ترانه‌های سیاسی و انقلابی در بخش دیگری از صحبت‌هایش درباره انگیزه‌های خود برای برگزاری کنسرت ویژه ایام ماه محرم و صفر خاطرنشان کرد: صحبت‌هایی مبنی بر برگزاری کنسرت‌های ویژه محرم با من انجام گرفته اما به خاطر اینکه اجرای این کار نیازمند کار کارشناسی است هنوز با آن موافقت نکرده ام. اما اگر به نتیجه‌ای درباره این موضوع برسم به طور حتم در ماه صفر یا محرم سال آینده کنسرتی را برگزار می کنم.