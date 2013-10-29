معرفی قانونی وزیر پیشنهادی به مجلس/ ماموریتم حفظ وضع موجود است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری سرپرست جدید وزارت ورزش و جوانان پیش از ظهر امروز درحالی وارد ساختمان خیابان سئول شد که مورد استقبال معاونان و مدیران این وزارتخانه قرار گرفت.

محمد شریعتمداری در بدو ورود به وزارت ورزش و جوانان گفت: به خواست حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و برای اجرای قانون مسئولیت سرپرستی وزارت ورزش و جوانان را بر عهده گرفتم. معرفی وزیر پیشنهادی توسط رئیس جمهوری دکتر روحانی، طبق قانون انجام خواهد شد.

طبق اعلام سایت وزارت ورزش و جوانان، وی با بیان اینکه وظیفه‌اش حفظ وضع موجود است، اظهار کرد: براساس ماموریتی که رئیس جمهوری به من واگذار کرده و براساس قانون، سرپرست وزارت ورزش و جوانان هستم تا امور جاری این وزارتخانه ادامه داشته باشد.

سرپرست جدید وزارت ورزش و جوانان در مورد تغییر و تحولاتی که در سطح مدیریتی وزارت ورزش و جوانان رخ می‌دهد، افزود: زمان سرپرستی دوره محدود و مشخصی است و ماموریت من ازسوی دکتر روحانی، حفظ وضع موجود به بهترین وجه ممکن است.

وی در خصوص مسائل مربوط به فدراسیونهای ورزشی و ادامه کار برخی از آنها با سرپرست خاطرنشان کرد: به طور طبیعی باید کارهای وزارتخانه ادامه یابد، اما به من اجازه دهید مطالعات بیشتری بر روی بررسی مسائل پیش روی این وزارتخانه داشته باشم.

شریعتمداری در پاسخ به این پرسش که مهلت قانونی برای معرفی وزیر پیشنهادی از سوی دولت به مجلس چه زمانی است، گفت: این موضوع به صراحت در قانون مشخص شده و تفسیر لازم را هم دارد.

محمد شریعتمداری 52 ساله طی سال‌های 1376 تا 1384 وزیر بازرگانی بود. وی پیش‌تر عهده‌دار مسئولیت‌هایی همچون عضو شورای راهبردی روابط خارجی و عضو هیأت امناء ستاد اجرایی فرمان امام (ره) بوده است. او در حال حاضر معاون اجرایی ریاست جمهوری است و با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان انتخاب شده است.