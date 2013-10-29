شریعتمداری فردی علاقمند به فوتبال و ورزش است

صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص اتفاقاتی که در مجمع عمومی فدراسیون فوتبال رخ داد، ضمن بیان مطلب فوق گفت: حق هرکدام از اعضاست در مورد مسائلی که در مجمع مطرح می‌شود، اظهار نظر کرده و هرکجا سوالی برای‌شان پیش آمد، آن را بیان کنند. آقای کفاشیان هم نباید عصبانی می‌شد و به خاطر همین عصبانیت نمره اخلاقش 19 می‌شود که نمره بدی هم نیست.

وی عصبانی کردن علی کفاشیان را هنری مخصوص به خود دانست و در مورد صحبت رئیس فدراسیون فوتبال در مورد برخی از مدیران که نحوه صحبت کردن در مجمع عمومی را بلد نیستند، افزود: ایشان خودش عذرخواهی کرد و بهتر است دیگر وارد این بحث نشویم.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی در خصوص اینکه به چه علت به گزارشات مالی فدراسیون فوتبال انتقاد شد؟، اظهار کرد: باید برنامه‌ها هم در کنار بودجه ارائه شده وجود داشت اما در برگه‌ای که در اختیار اعضای مجمع قرارداده شده بود، برنامه‌ای وجود نداشت. مسئولان فدراسیون هم این ایراد را پذیرفتند که این بودجه تفسیر، طراز، بیلان و .. نداشت و قرار شد این مسائل توسط کمیته 6 نفره مورد ارزیابی قرار بگیرد.

درودگر اضافه کرد: قصدمان‌ همدلی و همکاری است نه اینکه چوب لای چرخ فدراسیون بگذاریم. باید مشکلات را با همدیگر برطرف کنیم و مسئولان هم باید از همفکری با اعضای مجمع استفاده کرده و از دانش آنها بهره لازم را ببرند. البته بنده برای تمام اعضای مجمع احترام قائل هستم اما اینکه بعضی‌ها به موارد مطرح شده در مجمع بدون تحقیق و تفکر رای می‌دهند، منطقی نیست زیرا ما به عنوان عضو مجمع در قابل تصمیم‌گیری‌ها مسئول هستیم.

وی در مورد انتخاب محمد شریعتمداری به عنوان سرپرست وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: زمانی که 14-15 ساله بودیم و برای تماشای مسابقات فوتبال به ورزشگاه شیرودی می‌رفتم، شاهد بودم ایشان به عنوان فردی علاقمند به ورزشگاه می‌آیند. آقای شریعتمداری که عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال و باشگاه پرسپولیس هم بوده است، مطمئنا برنامه‌های وسیع و بسیار خوبی را برای ورزش خواهد داشت.

مدیرعامل باشگاه ملوان بندرانزلی در پایان گفت: قطعا آقای شریعتمداری به ورزش علاقمند است و همین علاقه باعث می‌شود همین علاقمندی باعث گذاشتن وقت و انرژی بیشتر در این پشت وزارت ورزش و جوانان شده و قطعا آینده خوبی را برای ورزش و خصوصا فوتبال رقم خواهد زد.