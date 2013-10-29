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۷ آبان ۱۳۹۲، ۱۴:۵۶

همراه با سرپرست جدید؛

محمد دادگان به وزارت ورزش و جوانان رفت/ هیات رئیسه پیشین فدراسیون در وزارتخانه!

محمد دادگان به وزارت ورزش و جوانان رفت/ هیات رئیسه پیشین فدراسیون در وزارتخانه!

رئیس پیشین فدراسیون فوتبال به همراه سرپرست جدید وزارت ورزش و جوانان در محل این وزارتخانه حاضر شد و در مراسم معارفه وی حضور پیدا کرد. وی در شرایطی به همراه سرپرست جدید به وزارت ورزش و جوانان رفت که برخی اعضای پیشین هیات رئیسه فدراسیون فوتبال نیز در این مراسم حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دادگان که از او به عنوان یکی از گزینه‌های حضور در وزارت ورزش و جوانان نام برده می شود ظهر امروز به همراه محمد شریعتمداری راهی وزارت ورزش شد و در مراسم معارفه سرپرست جدید این وزارتخانه حضور داشت.

در این مراسم علاوه بر محمد دادگان، سیدضیاءالدین شجاعی برهان عضو پیشین هیات رئیسه فدراسیون فوتبال نیز حضور داشت. محمد شریعتمداری نیز در زمان ریاست دادگان بر فدراسیون فوتبال عضو هیات رئیسه این فدراسیون بود.

در مراسم استقبال از سرپرست جدید وزارت ورزش و جوانان، کیومرث هاشمی مدیرکل حوزه وزارتی به همراه برخی مسئولان دیگر این وزارتخانه حضور داشتند. شریعتمداری عصر روز دوشنبه از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین حسن روحانی به عنوان سرپرست جدید وزارت ورزش و جوانان حکم گرفت و قرار است تا معرفی گزینه نهایی به مجلس امور این وزارتخانه را زیر نظر داشته باشد.

کد مطلب 2165108

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