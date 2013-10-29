رونمایی از «آفتاب در مصاف» در حرم کریمه اهل بیت (ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم در تاریخ پنجشنبه 9 آبان ماه سال جاری در ساعت 9 صبح با حضور و سخنرانی آیت الله سعیدی تولیّت آستان مقدّس حضرت معصومه (س) و حجت‌الاسلام والمسلمین مروی معاونت ارتباطات حوزوی دفتر مقام معظّم رهبری و آیت‌الله حسینی بوشهری و با مداحی حاج مهدی سلحشور و شعرخوانی حمیدرضا برقعی و با حضور روسای دفاتر مراجع عظام و جمعی از علما، فضلا و طلّاب حوزه علمیه قم در سالن اجتماعات صحن صاحب‌الزمان (عج) حرم مطهر حضرت معصومه برگزار می‌شود.

کتاب آفتاب در مصاف در 1040 صفحه شامل مجموعه تمام گفتارها و مطالب معظّم‌ٌله از سال 1357 تا 1390 درباره وجود مقدّس امام حسین‌‎ (ع)‌ و تحلیل وقایع پیش و پس از عاشورای سال 1361 هجری است که به روش سیر زمانی تدوین شده است.

بهره‌گیری از فهرست تفضیلی و موضوعی، نمایه لفظی، نمایه آیات، نمایه روایات، نمایه کلمات بزرگان و کتابنامه جامع و همچنین ارئه مستندات کتاب در قالب لوح فشرده به همراه کتاب از ویژگی‌های بارز و منحصر به فرد این مجموعه است.

این اثر در قالب کتاب مرجع به گونه‌ای سامان یافته که بتواند مبنای پژوهش محققان این حوزه قرار گیرد، تا با مراجعه به آن بتوانند با توجه به دیدگاه‌های رهبری در این موضوع تحقیقات خود را گسترش دهند.

پیش از این سه عنوان کتاب دیگر نیز با موضوع امام حسین (ع) و عاشورا از بیانات مقام معظّم رهبری با عناوین «‌چهار گفتار»، «درس‌های عاشورا» و «72 سخن عاشورایی» از این انتشارات منتشر شده است.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و تهیه کتاب می‌توانند به سایت اینترنتی انتشارات انقلاب اسلامی به نشانی www.khameneibook.ir مراجعه و یا با شماره تلفن 66410649ـ021 تماس بگیرند.